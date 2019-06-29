▲長榮罷工未落幕！王國材「信心變期待」，籲雙方多點寬容。（圖／記者徐斌慎攝）

記者嚴云岑／台北報導

長榮航空服員投票同意停止罷工，勞資雙方在下午進入團體協約，原本以為罷工事件將在今（29）日落幕，沒想到經過約4個小時的協商，雙雙宣告破局。對此，交通部次長王國材受訪時無奈表示，原本對落幕很有信心，「現在變成期待」，不知道還有這麼多細節沒談，呼籲勞資雙方多一點寬容，讓事件盡快落幕。

長榮晚間發聲明表示，桃空職工堅持要求長榮航空撤回5月8日公司發布因應罷工危機的公告，以及恢復參與罷工的桃空職工會員權益至罷工前的狀態，並且不追究之前18位擅離職守宣稱罷工空服員之責任，以上3點，是造成談判破局的主因；桃空職工隨後也發表聲明，直指雙方討論到第一條不秋後算帳條款即觸礁，約定7月2日再協商。

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王國材表示，他原本以為投了同意票，就代表罷工落幕，如同上次的華航機師罷工，只剩下文字協議，「殊不知長榮內部還有這麼大的歧見」。而現在看來，罷工談不攏的原因，主要還是以管理層面有關，但這因涉及到公司治理，「交通部管不了」。

對於罷工再啟，王國材表示，長榮航空就是一個大家庭，罷工事件猶如「家人吵架」，希望雙方吵完架後，「彼此能多一些寬容」，讓罷工事件盡快落幕。但只要罷工尚未結束，交通部都會在每天下午4點半開應變會議，5點半對外說明。