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向大陸漁船索賄每月100萬　3海巡員外洩勤務資訊判撤職

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▲大陸漁船的肆無忌憚穿梭，無法停靠巡邏艇的海巡官兵，也只能在岸上乾瞪眼而無可奈何。（圖／記者林健華攝）

▲前海巡隊員因查緝大陸漁船，結識業者，向業者索賄每月100萬，換取獲得海巡隊勤務資訊。（圖／資料照／示意用，與本案無關）

記者楊佩琪／台北報導

海巡署第9海巡隊前分隊長黃文哲等3人，被控向大陸漁船索賄，以每月100萬元新台幣代價，提供第3海巡隊勤務資訊等，好讓大陸漁船的趁隙越界捕魚。最高法院日前將黃文哲、中部地區機動海巡隊小隊長林黃財，以及第3海巡隊員徐良吉3人，判刑定讞，公務人員逞界委員會日前判決3人撤職並停止任用，期限3到5年。

2012年檢調偵辦海巡隊員涉入毒品走私案時，意外發現有隊員涉嫌向大陸漁船隊洩漏勤務資訊。經追查，黃文哲因多次取締大陸船隊結識漁民，自2012年起，向大陸「閩獅漁」船隊索賄，一艘船索賄10萬元，10艘船共100萬。

黃文哲等人另找來台灣籍傳家架設非法無線電，將海巡隊勤務資訊傳送給「閩獅漁」船隊，使得船隊得趁隙越界捕魚。即便有船隻還是被查獲，也僅會驅離，不會扣船也不會罰款。

一審台中地方法院依貪汙、洩密等罪，將黃文哲判處5年7個月及3個月有期徒刑，黃文哲的妻子陳文君被判2年7個月及3個月有期徒刑；林黃財被判2年5個月及4個月有期徒刑，徐良吉則被判處5年及4個月徒刑。最高法院日前將黃文哲等人判決定讞，陳文君部分則發回重審。

依據法院判決，公務人員逞屆委員會認為，黃文哲等3人嚴重損害政府信譽，將黃文哲3人判決撤職，並停止任用5年至3年不等。

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關鍵字：海巡隊員,小隊長,索賄,大陸漁船,驅離,扣船,越界,捕魚,撤職,貪汙,洩密,勤務

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