騎自行車酒駕超標、拒測…也提高罰鍰兩倍　新版法規7/1上路

▲桃警交大及蘆竹警方呼籲民眾「酒駕零容忍」已經是全民共識。（圖／桃警交大提供）

記者楊淑媛／桃園報導

新版酒駕修法重罰7月1日起施行生效，與以往舊制最大不同，將採取汽機車罰則分流、提高罰鍰、沒入車輛、同車共責；就連騎自行車酒駕超標、拒測，也提高罰鍰兩倍。桃警交大及蘆竹警方30日呼籲民眾「酒駕零容忍」已經是全民共識，千萬不要以身試法！

▲新版酒駕修法重罰7月1日起施行生效。（圖／桃警交大提供）

桃警交大表示，去年（2018）年警方共取締酒後駕車計9,119件，其中汽車占3,280件、35.97%；機車5,839件、64.03%。汽機車比率約1比1.78；當中拒絕酒測者則有397件、4.35%，5年內再犯者1,036件、11.36%；新法上路後，酒駕、拒測、再犯，罰鍰將累加無上限：如第一次酒駕拒測罰鍰18萬元；5年內第2次酒駕拒測，處36萬元罰鍰；第3次以上酒駕拒測者，按前次罰鍰加罰18萬元，罰鍰累加無上限。

▲「酒駕零容忍」已是全民共識。（圖／桃警交大提供）

為維護用路人行的安全，蘆竹警分局也配合法規新制，全面加強取締。另外在交通工程改善部分，除了今年初在南崁交流道周邊道路新南路段劃設這種專用道，實施車輛分流措施，以及南山路段進行示範人行道建設工程外，蘆竹警分局也將持續針對南崁地區各項不合理工程協同各主管機關進行現地會勘，提出改善計畫。

▲維護用路人行的安全，蘆竹警分局配合法規新制，全面加強取締。（圖／蘆竹警分局提供）

蘆竹警分局呼籲，酒後駕車所付出的代價極為慘重，切勿心存僥倖，而冒險酒駕；遵守交通規則為安全回家唯一的路，希望大家都能快快樂樂出門，平平安安回家。