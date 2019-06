貿易談判「重質不重速」　不降中國產品現有關稅…川普：我不趕時間

▲29日川習會達成多項共識。(圖/路透)



國際中心/綜合報導

美國總統川普30日上午在推特上表示,與中國國家主席習近平進行了一場很棒的會談,甚至遠遠超過原先的預期,「雙方都同意重啟貿易磋商,這期間美國也不會再加徵關稅。」但川普也強調,不會降低目前中國進口產品的關稅。

川普指出,中國已經同意在談判期間,開始向美國農民購買大量的農產品,且為了回應習近平跟美國科技公司的要求,已同意華為繼續向美國企業購買不影響美國國家安全的產品,「最重要的是,我們再次開始與中國談判,因為我們兩國的關係非常好。」川普也表示,談判的質量遠比速度重要,「我不趕時間,目前狀況看起來非常好,我也不會降低目前中國進口商品的關稅。」

I had a great meeting with President Xi of China yesterday, far better than expected. I agreed not to increase the already existing Tariffs that we charge China while we continue to negotiate. China has agreed that, during the negotiation, they will begin purchasing large.....