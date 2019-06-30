貿易談判「重質不重速」　不降中國產品現有關稅…川普：我不趕時間

▲29日川習會達成多項共識。（圖／路透）
國際中心／綜合報導
美國總統川普30日上午在推特上表示，與中國國家主席習近平進行了一場很棒的會談，甚至遠遠超過原先的預期，「雙方都同意重啟貿易磋商，這期間美國也不會再加徵關稅。」但川普也強調，不會降低目前中國進口產品的關稅。
川普指出，中國已經同意在談判期間，開始向美國農民購買大量的農產品，且為了回應習近平跟美國科技公司的要求，已同意華為繼續向美國企業購買不影響美國國家安全的產品，「最重要的是，我們再次開始與中國談判，因為我們兩國的關係非常好。」川普也表示，談判的質量遠比速度重要，「我不趕時間，目前狀況看起來非常好，我也不會降低目前中國進口商品的關稅。」
I had a great meeting with President Xi of China yesterday, far better than expected. I agreed not to increase the already existing Tariffs that we charge China while we continue to negotiate. China has agreed that, during the negotiation, they will begin purchasing large.....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年6月29日
29日川普與習進平在大阪G20高峰會上進行會談，會後雙方達成部分共識，包含美方不會再額外對大數量的中國產品加稅、中國會向美國農民購買大量的食品與農產品、美國將繼續奉行一個中國政策、允許華為在美國購買零件、保持兩國在朝鮮半島上的溝通、樂意讓更多中國學生留美。
川普結束大阪行程後，已啟程前往南韓，30日的行程包含與南韓總統文在寅單獨會談、對美軍部隊發表談話，並造訪板門店非軍事區（DMZ）。有記者詢問是否會與金正恩見面，他回答雙方正在溝通此事，若金正恩接受川普邀約，3人可能在南北韓邊境舉行三邊會談。