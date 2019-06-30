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聯邦法官再擋挪資金「蓋邊界圍牆」 　川普怒上訴：絕對會贏

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▲2019/06/29，川普在大阪G20峰會最後一天舉行記者會。（圖／路透）

▲川普表示，將針對聯邦法院判決提起上訴。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

美國聯邦法官28日做出判決，禁止總統川普挪用25億元的反毒品活動資金來蓋美墨邊界圍牆，此判決引起川普不滿，在G20峰會期間表示，將會提起上訴。在兩項判決中，法官指出，川普政府試圖挪用國防部反毒品活動資金的行為已經違法。

美國司法部律師提出的文件中提到，將針對聯邦地區法院在28日的判決，向第九巡迴上訴法院（9th U.S. Circuit Court of Appeals）提起上訴。川普也在G20峰會期間的記者會上表示，「我們會立即提出上訴，而且我覺得會獲勝，這種事情本來就沒理由發生」。

川普認為，為了防止非法移民以及毒品進入美國，美墨邊界的圍牆本來就是必要的，一直以來也是他的主要政見，但到目前為止，他仍無法讓國會批准撥款。而在今年2月，川普因為圍牆資金問題，直接宣布國家進入「緊急狀態」，動用總統的緊急權限，挪用67億的資金蓋圍牆，國內多個州別以及民權團體對此舉提告。

加州奧克蘭（Oakland）聯邦地區法院法官吉里安（Haywood Gilliam）在兩項判決中指出，川普政府試圖挪用國防部反毒品活動資金的行為已經違法。

加州檢察長貝塞拉（Xavier Becerra）在28日晚間發表聲明指出，「這些判決將會立即阻止總統川普非法挪用25億美元的『未授權資金』，並執行他偏愛的計畫，總統唯一築起的就是憲政危機，對我們的州造成立即性的威脅與傷害」。

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關鍵字：美墨邊界圍牆,川普,聯邦法官,北美要聞

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