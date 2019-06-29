　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

金融服務愛心公益嘉年華　金融總會募款200萬做公益

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲金融總會理事長許璋瑤將募款所得200萬元捐給台南市弱勢團體，由市長黃偉哲代表接受感謝公益善舉。（圖／記者林悅翻攝）

▲金融總會理事長許璋瑤將募款所得200萬元捐給台南市弱勢團體，由市長黃偉哲代表接受感謝公益善舉。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

2019年金融服務愛心公益嘉年華活動，6月29日上午在台南市永華市政中心西側廣場盛大舉行，活動採園遊會形式，現場共有143個攤位，吸引不少台南市民共襄盛舉，金融總會理事長許璋瑤將募款所得200萬元捐給台南市弱勢團體，在金管會主委顧立雄見證下，由市長黃偉哲代表接受感謝公益善舉。

黃偉哲市長致詞時非常感謝金融總會能夠募集兩百萬的募款，作為社會需要幫助的弱勢者的基金；當然也不忘藉機幫助農民行銷芒果。黃偉哲說，台南芒果金年產量比去年增加兩成，但是價格卻是跟去年一樣。以經濟學供需原理，產業增加，價格還維持不變，就表示需求量也增加。期待在跟大家促銷後，需求量會更高。

活動當日並特別舉行善款捐贈儀式，黃偉哲市長、金管會顧立雄主委、金融總會許理事長及各金融公會理事長與金融機構董事長都出席，由金融總會向15個金融機構及周邊單位募得200萬元，捐助給台南市老吾老養護中心、台南市腳印社區關懷協會及台南市政府社會局社會救助金專戶之「台南市弱勢家庭居家環境改善實施計畫」等6個社福機構或單位。

活動會場除規劃金融教育專區，並設置愛心公益專區，民眾可憑2019年5-6月份的實體發票5張或無實體電子發票3張兌換無面額的園遊券，參與金融教育體驗活動，集滿3個戳章兌換環保餐具，並可參加摸彩，獎項豐富，有電動自行車、50吋液晶電視等超過155個獎項。透過兌換園遊券蒐集到的發票也將全數捐贈給台南市童心園社福關懷協會。

2019年金融服務愛心公益嘉年華活動是由台南市政府與台灣金融服務業聯合總會聯合主辦，金融監督管理委員會指導，結合金融知識宣導與慈善公益捐款，藉由趣味闖關遊戲建立民眾對金融知識的正確觀念，集章換好禮，並可參加抽獎。舞台區還有瑞復益智中心小朋友帶來大小鼓表演、yoyo台天竺鼠姐姐活力帶動跳，另有在地小農、文創工作者及台南小吃設攤，提供民眾消費台南特色美食、農特產品及文創商品，並兼做公益，讓家長帶著小朋友們共度一個歡樂又有意義的周末時光。

ET快訊
金曲／言承旭「林志玲閃婚後首現身」！網嚇傻：眼神空洞好憔悴
金曲獎／他一走出來…PTT鄉民驚呆「以為看到周杰倫」
韓國瑜政見會12分鐘順炸　網盯襯衫強迫症發作...驚：政見呢
金曲獎／Lulu馬甲超火辣！瘦成紙片人：衣服彩排完又改小

關鍵字：金融,愛心,嘉年華,金融總會,公益

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

花蓮人生活藝術化！「週六郊區晒音樂」音樂咖啡交融美好時光

台東「雜糧區域加工中心」啟用　有助建立在地優良品牌

台南出現登革熱本土首例病例　請民眾加強清除積水容器做好防蚊措施

金融服務愛心公益嘉年華　金融總會募款200萬做公益

黃偉哲到台中裕毛屋推廣台南農特產　愛文＋越光米美味一級棒

參訪台積電18廠　蘇揆：以行動力協助南科產業展現拚經濟決心

金山警分局深夜大陣仗「擴大臨檢」　當場查獲酒駕、通緝犯

參訪台南三文化場館　蘇揆：盼國人多欣賞台灣藝文之美

定向闖關大冒險　為雲林學子開啟「暑假模式」！

「台電志工團」花博881人服務逾6萬小時　企業志工團體人數最多

Makiyo愛吃炸雞暴肥！　瘦身成功後...胸部縮水小2cup

愛情摩天輪8月將動工！　韓國瑜：美、英、法有高度興趣

鐵打24小時全職媽媽功能10合1　他道出辛酸：10萬也請不起

騎士酒駕見警「荒謬大逃亡」 壘殘+撞牆2度慘摔...滿臉血遭逮

馬如龍告別式 　沛小嵐憔悴淚崩

男友驚喜掏鑽戒！她哽咽摀嘴：Yes　感動坐大腿擁抱「椅子承受愛」秒斷

驚險瞬間！男衝刺趕車滑壘慘摔　險遭車門「夾走」他秒縮雙腿保命

陳赫嗑辣椒辣到「牙齒打顫」　被黃渤整「吃蟑螂」驚嚇丟筷子

痛風系美食！板橋豪邁海鮮燒烤店 手掌大生蠔VS.手臂長烤蝦你選誰？

鄧紫棋日常版《來自天堂的魔鬼》　回家東西隨手丟..被媽虧：房間像亂葬崗ＸＤ

花蓮人生活藝術化！「週六郊區晒音樂」音樂咖啡交融美好時光

台東「雜糧區域加工中心」啟用　有助建立在地優良品牌

台南出現登革熱本土首例病例　請民眾加強清除積水容器做好防蚊措施

金融服務愛心公益嘉年華　金融總會募款200萬做公益

黃偉哲到台中裕毛屋推廣台南農特產　愛文＋越光米美味一級棒

參訪台積電18廠　蘇揆：以行動力協助南科產業展現拚經濟決心

金山警分局深夜大陣仗「擴大臨檢」　當場查獲酒駕、通緝犯

參訪台南三文化場館　蘇揆：盼國人多欣賞台灣藝文之美

定向闖關大冒險　為雲林學子開啟「暑假模式」！

「台電志工團」花博881人服務逾6萬小時　企業志工團體人數最多

金曲獎／言承旭被問「志玲姐姐」　秒漏尷尬苦笑回應

金曲獎／蔡秋鳳裙開「超高衩」！　一轉身…不科學畫面網推爆

「招商工作要持續努力」！陳其邁批：高雄市政府似乎忙著選舉

不斷更新／朱育賢3分砲炸裂　3局結束桃猿3：3富邦

快訊／台中驚傳氣爆！「碰」一聲民眾嚇壞　3傷者送醫搶救

金曲獎／言承旭「林志玲閃婚後首現身」！　PTT嚇傻：眼神空洞好憔悴

初選民調倒數8天　郭台銘教你怎麼答「唯一支持郭台銘」

金曲獎／李千那「上下全開」辣走紅毯！　高衩「直逼腿根」美腿全看光

巡迴義診到永和！厭世柴被檢查私密處好害羞　醫生看到這個秒剃毛：母湯哦

國民黨第二場政見會！韓國瑜呼籲「新一代卡神」蘇貞昌：2個禿頭要相親相愛

地方熱門新聞

頂新假油案逆轉　改判無罪確定

金山警擴大臨檢　查獲酒駕通緝犯

台南衛生局前技正洩情資判刑1年..

台南安平與高雄旗津不同　無實施..

酒駕付出代價重　貪杯好飲請自重

檳榔價格好常被偷　農友張坤元改..

雲林紫藤湖生態豐富成捕魚天堂

體育用品社欠繳稅款等　台南分署..

台電志工團花博881人服務6萬..

鄭聚然當選無效駁回　「感謝明察..

嘉縣府駁斥活動取消假消息

桃園9處「修惜站」　展售再生品

泰迪熊登德陽艦　主題特展好吸睛

砂石車駕駛座看不到前後　學童：..

更多熱門

相關新聞

熱氣球嘉年華開跑！「夢想童樂園」萬人瘋朝聖

為期45天的2019台灣熱氣球嘉年華在29日清晨正式開幕，一大早便吸引了大量人潮湧入台東鹿野高台，五彩繽紛的熱氣球緩緩升空，美不勝收。台東縣長饒慶鈴表示，今年主題為「幸福長九(久)。夢想童樂園」，希望讓來到現場的民眾都能帶著歡樂返家。

必吃！夏日限量「鳳梨甜點」超消暑

「公益圓圈日」　用瑜珈療癒身心靈　

熱氣球嘉年華　台東鄉親100元不限次數

馬汀鞋聯名Lazy Oaf太夢幻

讀者迴響

發燒話題

味全龍 范冰冰李晨分手 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

阿嬤養半個月　寵物龜誇張暴肥了

宋仲基爸爸簡訊曝光！

宋慧喬爆有公主病！宋仲基離婚前4個月挽救感情

影／360度遊樂機「半空腰折」　19歲女慘死

宋仲基瞞宋慧喬提離婚！協議內容有警告意味

《擁抱太陽》全美善驚傳自殺！　飯店被發現「已經斷氣」

工會代表崩潰　空姐怒：剃光頭我做得到

范冰冰超傷分手真相！出事後「李晨冷漠切割」

長榮10天罷工落幕！空服員「投票棄守」

鄰居爆：宋爸盼望抱孫子　切割撤宋慧喬照片

正妹女大生遭鯊魚狠咬　分屍慘死

范冰冰爆懷孕「孩子不是李晨的」！監視器拍到凸肚照

罷工爆內鬨！空姐嗆帶風向、工會苦嘆

罷工空服員被抓包已跳槽！星宇航這樣說

口嫌體正直！網紅約酸民開房間實錄

更多

最夯影音

更多

Makiyo愛吃炸雞暴肥！　瘦身成功後...胸部縮水小2cup

愛情摩天輪8月將動工！　韓國瑜：美、英、法有高度興趣

鐵打24小時全職媽媽功能10合1　他道出辛酸：10萬也請不起

騎士酒駕見警「荒謬大逃亡」 壘殘+撞牆2度慘摔...滿臉血遭逮

馬如龍告別式 　沛小嵐憔悴淚崩

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面