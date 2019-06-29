金融服務愛心公益嘉年華　金融總會募款200萬做公益

▲金融總會理事長許璋瑤將募款所得200萬元捐給台南市弱勢團體，由市長黃偉哲代表接受感謝公益善舉。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



2019年金融服務愛心公益嘉年華活動，6月29日上午在台南市永華市政中心西側廣場盛大舉行，活動採園遊會形式，現場共有143個攤位，吸引不少台南市民共襄盛舉，金融總會理事長許璋瑤將募款所得200萬元捐給台南市弱勢團體，在金管會主委顧立雄見證下，由市長黃偉哲代表接受感謝公益善舉。



黃偉哲市長致詞時非常感謝金融總會能夠募集兩百萬的募款，作為社會需要幫助的弱勢者的基金；當然也不忘藉機幫助農民行銷芒果。黃偉哲說，台南芒果金年產量比去年增加兩成，但是價格卻是跟去年一樣。以經濟學供需原理，產業增加，價格還維持不變，就表示需求量也增加。期待在跟大家促銷後，需求量會更高。



活動當日並特別舉行善款捐贈儀式，黃偉哲市長、金管會顧立雄主委、金融總會許理事長及各金融公會理事長與金融機構董事長都出席，由金融總會向15個金融機構及周邊單位募得200萬元，捐助給台南市老吾老養護中心、台南市腳印社區關懷協會及台南市政府社會局社會救助金專戶之「台南市弱勢家庭居家環境改善實施計畫」等6個社福機構或單位。



活動會場除規劃金融教育專區，並設置愛心公益專區，民眾可憑2019年5-6月份的實體發票5張或無實體電子發票3張兌換無面額的園遊券，參與金融教育體驗活動，集滿3個戳章兌換環保餐具，並可參加摸彩，獎項豐富，有電動自行車、50吋液晶電視等超過155個獎項。透過兌換園遊券蒐集到的發票也將全數捐贈給台南市童心園社福關懷協會。



2019年金融服務愛心公益嘉年華活動是由台南市政府與台灣金融服務業聯合總會聯合主辦，金融監督管理委員會指導，結合金融知識宣導與慈善公益捐款，藉由趣味闖關遊戲建立民眾對金融知識的正確觀念，集章換好禮，並可參加抽獎。舞台區還有瑞復益智中心小朋友帶來大小鼓表演、yoyo台天竺鼠姐姐活力帶動跳，另有在地小農、文創工作者及台南小吃設攤，提供民眾消費台南特色美食、農特產品及文創商品，並兼做公益，讓家長帶著小朋友們共度一個歡樂又有意義的周末時光。