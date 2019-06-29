　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園蓮花季開幕　30日推桃園西瓜節瓜王爭霸戰

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲2019桃園蓮花季，歡迎來體驗觀音農莊的魅力。（圖／市政府提供）

▲2019桃園蓮花季，歡迎來體驗觀音農莊的魅力。（圖／市政府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2019桃園蓮花季29日於觀音區開幕，首日活動中，市府農業局提供參加民眾免費品「蓮子湯」、做「蓮花手工皂」的體驗，還有「限量蓮花季好禮」，真的是有吃又有喝，還有拿，好康很多，而6月30日將有桃園西瓜節瓜王爭霸戰活動，歡迎民眾前來。▲2019桃園蓮花季，歡迎來體驗觀音農莊的魅力。（圖／市政府提供）

▲2019桃園蓮花季吸引民眾參加。▼小朋友最愛的吹泡泡活動。（圖／市政府提供）▲2019桃園蓮花季，歡迎來體驗觀音農莊的魅力。（圖／市政府提供）

出席活動的市長鄭文燦指出，為使蓮花季活動更加年輕化、多元化、品牌化，市府繼去年開發了香水蓮咖啡、蓮子布丁豆花、蓮子爆米花及蓮藕貢丸等特色產品，今年則由農委會輔導開發4道特色伴手禮，分別是：「大田農場的真空冷凍新鮮蓮子」、「金湖岸農場的紫蘇楊梅果凍」、「阿昌伯美食屋的水中丹養生茶」及「康莊蓮園的荷葉飯」等。▲2019桃園蓮花季，歡迎來體驗觀音農莊的魅力。（圖／市政府提供）

▲▼2019桃園蓮花季期間，週週推主題活動。（圖／市政府提供）▲2019桃園蓮花季，歡迎來體驗觀音農莊的魅力。（圖／市政府提供）

另外，還有超過15家在地蓮園推出各式農事體驗，週週也有精采活動，歡迎大家利用暑期到觀音體驗不一樣的農莊魅力。鄭文燦說，桃園蓮花季自即日起至8月25日止，活動期間約2個月，但產生的經濟效益會有4個月，希望觀音人做主人，好好接待各方前來賞蓮的遊客。▲2019桃園蓮花季，歡迎來體驗觀音農莊的魅力。（圖／市政府提供）

▲2019桃園蓮花季，新增1.7公頃各式蓮花。（圖／市政府提供）

對於觀音區辦農業活動，其他各區農會的總幹事和理事長，前來參加，鄭文燦也肯定各個農會之間相互學習、捧場，同時也感謝到場的中壢區五權里里長謝浩炎對市府活動的支持，桃園各區有活動泰半到場，如同不分區里長對在地活動的關心。

ET快訊
快訊／長榮罷工確定繼續！工會會員憤怒重新集氣「快告訴妳的姐妹
金曲／江惠儀摘台語歌后！抱走最佳台語女歌手獎
金曲紅毯3醜出爐！她穿「平底鞋登場」　網看傻：根本拖鞋
金曲／王若琳奪下評審團獎！父親王治平狂喜
金曲／艾怡良《Forever Young》奪最佳作曲人獎

關鍵字：桃園蓮花季,桃園西瓜節,瓜王

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園蓮花季開幕　30日推桃園西瓜節瓜王爭霸戰

台東熱氣球嘉年華登場　26顆彩球齊飛1萬2千遊客擠爆鹿野高台

南美館「透明的地方色-郭柏川回顧展」　黃偉哲邀請民眾參觀

全亞洲首創全台首場　「伊藤潤二X移動式密室逃脫」驚嚇登場　

桃捷盃足球賽千人57隊火熱開踢　增設金靴、金手套獎

花蓮人生活藝術化！「週六郊區晒音樂」音樂咖啡交融美好時光

台東「雜糧區域加工中心」啟用　有助建立在地優良品牌

金融服務愛心公益嘉年華　金融總會募款200萬做公益

黃偉哲到台中裕毛屋推廣台南農特產　愛文＋越光米美味一級棒

參訪台積電18廠　蘇揆：以行動力協助南科產業展現拚經濟決心

Makiyo愛吃炸雞暴肥！　瘦身成功後...胸部縮水小2cup

愛情摩天輪8月將動工！　韓國瑜：美、英、法有高度興趣

鐵打24小時全職媽媽功能10合1　他道出辛酸：10萬也請不起

馬如龍告別式 　沛小嵐憔悴淚崩

騎士酒駕見警「荒謬大逃亡」 壘殘+撞牆2度慘摔...滿臉血遭逮

痛風系美食！板橋豪邁海鮮燒烤店 手掌大生蠔VS.手臂長烤蝦你選誰？

男友驚喜掏鑽戒！她哽咽摀嘴：Yes　感動坐大腿擁抱「椅子承受愛」秒斷

驚險瞬間！男衝刺趕車滑壘慘摔　險遭車門「夾走」他秒縮雙腿保命

鄧紫棋日常版《來自天堂的魔鬼》　回家東西隨手丟..被媽虧：房間像亂葬崗ＸＤ

張基龍領口超低..姐姐狂偷看　林秀晶「在腦中脫他衣服XD」

桃園蓮花季開幕　30日推桃園西瓜節瓜王爭霸戰

台東熱氣球嘉年華登場　26顆彩球齊飛1萬2千遊客擠爆鹿野高台

南美館「透明的地方色-郭柏川回顧展」　黃偉哲邀請民眾參觀

全亞洲首創全台首場　「伊藤潤二X移動式密室逃脫」驚嚇登場　

桃捷盃足球賽千人57隊火熱開踢　增設金靴、金手套獎

花蓮人生活藝術化！「週六郊區晒音樂」音樂咖啡交融美好時光

台東「雜糧區域加工中心」啟用　有助建立在地優良品牌

金融服務愛心公益嘉年華　金融總會募款200萬做公益

黃偉哲到台中裕毛屋推廣台南農特產　愛文＋越光米美味一級棒

參訪台積電18廠　蘇揆：以行動力協助南科產業展現拚經濟決心

美國總統川普家人也是粉絲！　EXO「代表南韓」出席青瓦台晚宴

金曲獎／廖士賢得獎high爆！　上台狂喊2聲「啊」：對不起我太激動

金曲．紅毯／鄧紫棋、李千那「黑白雙胞」　優雅範兒並列第一美

金曲獎／江惠儀拿下台語歌后！　哽咽感謝師父「交大高學歷」超狂背景起底

住宿遇它直接不洗頭！吹到冒煙、斷電又卡頭髮　她曝經驗…網共鳴：真的

金曲獎／大支瘦一圈「神撞臉黃鐙輝」！　網驚認不出

金曲獎／蔡依林戰袍超深意義！　網翻「15年前紅毯」驚呆　

「無法同意3點要求」　長榮晚間發聲明：團體協商破局！

金曲・紅毯／薑是老的辣！王彩樺背部全空、蔡秋鳳開衩到大腿

中職／朱育賢轟破3紀錄　洪總驚呼是怪物：可怕的數字

地方熱門新聞

頂新假油案逆轉　改判無罪確定

金山警擴大臨檢　查獲酒駕通緝犯

台南安平與高雄旗津不同　無實施..

台南衛生局前技正洩情資判刑1年..

酒駕付出代價重　貪杯好飲請自重

嘉縣府駁斥活動取消假消息

台電志工團花博881人服務6萬..

檳榔價格好常被偷　農友張坤元改..

體育用品社欠繳稅款等　台南分署..

雲林紫藤湖生態豐富成捕魚天堂

桃園9處「修惜站」　展售再生品

鄭聚然當選無效駁回　「感謝明察..

砂石車駕駛座看不到前後　學童：..

泰迪熊登德陽艦　主題特展好吸睛

更多熱門

相關新聞

2019桃園蓮花季　蓮田面積再增1.7公頃

即將於盛夏登場的2019桃園蓮花季，市府今年於觀音區蓮花園休閒農業區，包含觀音區藍埔、上大、金湖等5個里，將再種植1.7公頃蓮花，並進行蓮花故事館落、停車場、道路等公共工程、基礎設施改善，期吸引更多遊客佇足欣賞。

桃園蓮花季　蓮花餐輔導方案成果發表

桃園早鳥賞蓮在樹林里秘境

週休二日桃園賞蓮　乘坐大王蓮趣

桃園蓮花季開幕　鄭文燦現場致詞

讀者迴響

發燒話題

味全龍 范冰冰李晨分手 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

阿嬤養半個月　寵物龜誇張暴肥了

宋仲基爸爸簡訊曝光！

宋仲基瞞宋慧喬提離婚！協議內容有警告意味

宋慧喬爆有公主病！宋仲基離婚前4個月挽救感情

影／360度遊樂機「半空腰折」　19歲女慘死

《擁抱太陽》全美善驚傳自殺！　飯店被發現「已經斷氣」

長榮10天罷工落幕！空服員「投票棄守」

工會代表崩潰　空姐怒：剃光頭我做得到

范冰冰超傷分手真相！出事後「李晨冷漠切割」

鄰居爆：宋爸盼望抱孫子　切割撤宋慧喬照片

正妹女大生遭鯊魚狠咬　分屍慘死

范冰冰爆懷孕「孩子不是李晨的」！監視器拍到凸肚照

罷工爆內鬨！空姐嗆帶風向、工會苦嘆

罷工空服員被抓包已跳槽！星宇航這樣說

靈異探險直播　衣櫥竟自己動2次

更多

最夯影音

更多

Makiyo愛吃炸雞暴肥！　瘦身成功後...胸部縮水小2cup

愛情摩天輪8月將動工！　韓國瑜：美、英、法有高度興趣

鐵打24小時全職媽媽功能10合1　他道出辛酸：10萬也請不起

馬如龍告別式 　沛小嵐憔悴淚崩

騎士酒駕見警「荒謬大逃亡」 壘殘+撞牆2度慘摔...滿臉血遭逮

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面