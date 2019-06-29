桃園蓮花季開幕　30日推桃園西瓜節瓜王爭霸戰

▲2019桃園蓮花季，歡迎來體驗觀音農莊的魅力。（圖／市政府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2019桃園蓮花季29日於觀音區開幕，首日活動中，市府農業局提供參加民眾免費品「蓮子湯」、做「蓮花手工皂」的體驗，還有「限量蓮花季好禮」，真的是有吃又有喝，還有拿，好康很多，而6月30日將有桃園西瓜節瓜王爭霸戰活動，歡迎民眾前來。

▲2019桃園蓮花季吸引民眾參加。▼小朋友最愛的吹泡泡活動。（圖／市政府提供）

出席活動的市長鄭文燦指出，為使蓮花季活動更加年輕化、多元化、品牌化，市府繼去年開發了香水蓮咖啡、蓮子布丁豆花、蓮子爆米花及蓮藕貢丸等特色產品，今年則由農委會輔導開發4道特色伴手禮，分別是：「大田農場的真空冷凍新鮮蓮子」、「金湖岸農場的紫蘇楊梅果凍」、「阿昌伯美食屋的水中丹養生茶」及「康莊蓮園的荷葉飯」等。

▲▼2019桃園蓮花季期間，週週推主題活動。（圖／市政府提供）

另外，還有超過15家在地蓮園推出各式農事體驗，週週也有精采活動，歡迎大家利用暑期到觀音體驗不一樣的農莊魅力。鄭文燦說，桃園蓮花季自即日起至8月25日止，活動期間約2個月，但產生的經濟效益會有4個月，希望觀音人做主人，好好接待各方前來賞蓮的遊客。

▲2019桃園蓮花季，新增1.7公頃各式蓮花。（圖／市政府提供）

對於觀音區辦農業活動，其他各區農會的總幹事和理事長，前來參加，鄭文燦也肯定各個農會之間相互學習、捧場，同時也感謝到場的中壢區五權里里長謝浩炎對市府活動的支持，桃園各區有活動泰半到場，如同不分區里長對在地活動的關心。