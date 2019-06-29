政見會／朱立倫談媽祖、故宮　「所有中華文化的精華都在台灣」

記者蔡文鈴／綜合報導

國民黨第二場政見電視發表會於台中登場，論青年、社會、文化、教育等四大議題。第二輪抽到題目為文化題「如何導正目前偏差的文化政策」，朱立倫首先提到台北故宮跟北京故宮的差別，再提到媽祖文化是由台灣發揚光大的，所有中華文化的精華都在台灣，要宣揚具有台灣特色的中華文化。

朱立倫說，世界上有兩個故宮，一個在北京，一個在台北，差別是北京的「故宮」是一個「房子」，台北的故宮是博物院，因為台北的故宮是真正有內涵的博物院。

朱立倫提到，為什麼台灣人孝順有關愛，因為我們常跟祖先有溝通，而大陸經過文化大革命後，看不懂繁體字，也就看不懂祖先寫的文字的，所以中華文化精華在台灣，我們擁有台灣文化的寶藏，因為台灣又融合日本東洋文化、西洋文化還有原住民文化、新住民文化，我們要珍惜有特色的台灣文化。

接著提到媽祖文化，朱立倫談到今年參加媽祖遶境時，發現許多台灣人民都非常善良，也很虔誠，在「踜轎腳」時，大家都不分彼此、不分大小，用虔誠的心敬畏媽祖。

而在電影文化的部分，朱立倫提起過去在新北市長任內所成立的新北市電影文化中心，將來有望成為華人電影文化中心，因為台灣民主自由的氣氛，可以自由發揮任何主題，「這是我們的資產我們的驕傲。」

朱立倫強調，以身為台灣人為榮，以身中華兒女一份子為驕傲，因為台灣擁有多元文化的大家庭、有多元族群在台灣，要宣揚具有台灣特色的中華文化。

▲國民黨第二場政見會，朱立倫回答文化題。（圖／翻攝自東森電視直播）