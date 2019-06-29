▲ 新北雙溪悠遊荷花海，稼日蒔光劇場「漫舞水田間」。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府29日起於雙溪上林荷花田舉辦「新北稼日時光－雙溪荷所在」活動，內容豐富多元，包含「花劇場－魚戲荷中」、大地遊戲、夜賞睡蓮，民眾玩得不亦樂乎。花劇場於7月的每週末，各有一場表演，夜賞睡蓮則加碼點燈至七夕，還有雙溪夏日限定荷花便當，歡迎民眾一同品味雙溪風土及人情之美。

「花劇場－魚戲荷中」由北藝大學生劇團演出。在劇裡，荷花象徵著生命綻放之氣息，荷花田代表整個生態的縮影。表演者則以荷花田中的居住者-紅冠水雞的意象呈現，自由地在荷花田中穿梭，襯托雙溪好山好水地景特色，花劇場更精心設計了互動式環節。

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▲ 新北雙溪悠遊荷花海，花劇場中舞者以傘的開合象徵荷花綻放。

另外，大地遊戲也帶民眾親近自然、了解田裡的生態環境，在講師的指引下，大家用眼睛賞荷，閱讀小卡上的生態資訊；用耳朵來聽，用叫聲與顏色辨識紅冠水雞；再用鼻子去聞花香，感受荷花芬芳美好，並用手從蓮蓬剝下蓮子，體驗農夫的日常生活。

副市長吳明機表示，自然地景是相當有看頭的旅遊資源，不同季節有不同景致。今年特別規劃了四季的稼日蒔光活動，帶民眾感受新北農業地景之美。春季於三芝舉辦「櫻花茗書香」活動，夏季則選在雙溪舉辦「雙溪荷所在」活動，以荷花田作為舞台，藉由藝術舞蹈展現地景之美；接著秋冬兩季也將結合地景與地方人文來規劃系列活動，帶民眾用心感受新北市美麗好所在。

▲ 新北雙溪悠遊荷花海，民眾漫步和田間賞花。

景觀處長陳進謙表示，「新北稼日時光－雙溪荷所在」活動，不僅只有白天好玩，晚上還有重頭戲「夜賞睡蓮」，配合睡蓮夜間持續綻放的特性，於睡蓮田中加裝環境干擾低的太陽能燈飾，睡蓮池兩側則以LED燈條設計動線，睡蓮池面上採用圓球漂浮燈點景，創造有別於白日的夏夜美景，夜賞睡蓮開放至7月30日。

另外「花劇場-魚戲荷中」則於七月份的四個週末都各還有一場演出，7月6日演出時間是上午10時，別錯過獨一無二的藝術賞荷體驗！更多演出及活動資訊，請上FB賞花快報粉絲團：https://bit.ly/2RZ4FS1查詢。

▲ 新北雙溪悠遊荷花海，小朋友用手從蓮蓬剝下蓮子，體驗農夫的日常生活。

▲ 新北雙溪悠遊荷花海，小朋友開心彩繪荷花扇。

▲ 新北雙溪悠遊荷花海，大地遊戲剝蓮子體驗。

▲ 新北雙溪悠遊荷花海，友善耕作荷花，綻放時伴隨陣陣清香。