　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／罷工會繼續！團協1天難完成　長榮罷工第10天尚未結束

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼長榮空服員工會代表率同罷工空服員前往桃園市政府，與長榮航空、桃園市政府代表簽屬協議。（圖／記者湯興漢攝）
▲工會代表與會員至桃園市政府，跟長榮資方簽訂團體協約，應不會在今天（6/29）就完成，因此「罷工仍繼續！」（圖／記者湯興漢攝）

記者林育綾／南崁報導

長榮空服員罷工今（29日）第10天，原以為是最後一天，不過在晚間近20時工會宣布，團體協約應該不會在今天就完成，因此「罷工行動繼續，期待明（30）日會有好消息！」

桃園市空服員職業工會自昨（28）日晚上10點至29中午12點，讓參與罷工的超過2300名會員針對「是否同意公司最新6點方案」，進行長達14小時馬拉松式投票決議，結果為「同意方案」。工會幹部與許多會員隨即在16:30出發前往桃園市政府，與長榮航空公司簽訂團體協約，為了確保會員權益，擬定白紙黑字過程必須十分謹慎。

就在晚間19:45左右，工會於罷工棚現場宣布，「團體協約不會在今天（29日）就完成，因此罷工行動繼續，期待明（30）日會有好消息！」駐留罷工現場的工會幹部說明，「目前得到消息是擬定協約文字無法這麼快完成，而且資方的態度依然十分強硬，所以評估可能無法在一個晚上就簽定，但最後具體消息如何，仍要等待在桃園市政府的工會代表回報。」

請繼續往下閱讀...

▲長榮勞資雙方在桃園市府就團體協約進行討論與簽約事宜，上百位空服員工會成員在市府一樓聲援。（圖／記者沈繼昌攝）
▲長榮勞資雙方在桃園市府就團體協約進行討論與簽約事宜，上百位空服員在市府一樓聲援。（圖／記者沈繼昌攝）

工會也在罷工現場同步呼籲，「罷工仍在繼續，幹部代表很努力在與公司協商，一定會得到圓滿的結果才會從桃園市府走出來，因此所有幹部仍會輪班陪伴大家，希望會員也能持續堅持，我們還在罷工。」同時他們也表示，無論今天有沒有輪班的會員，希望都能回到罷工棚現場簽署切結書，「在罷工結束前交由工會保管三寶，讓資方了解會員與工會仍站在一起。」

工會聲明如下：

今日（6月29日）桃園市空服員職業工會―長榮分會宣布依據投票結果，過半數空服員同意就昨日從長榮航空帶出之六項方案進行協商。

工會協商代表在100名會員的陪同下，前往桃園市政府勞工局與長榮公司進行協商，其餘會員則繼續堅守罷工現場。

工會協商代表幹部依序為常務理事 王美心、常務理事 李瀅、理事 詹捷宇、理事 廖以勤、理事 蘇倍儀、監事 曲佳雲、會員代表 趙婕歡、會員代表 林昱嘉，另理事長趙剛與秘書長鄭雅菱、副秘書長周聖凱、劉冠廷律師、丁穩勝律師列席。

為展現團結一致的決心，全體會員於投票結果公佈後立即簽定「同意三證護照、台胞證、公司識別證繼續交予工會保管之切結書」，表以宣示立場並做協商代表後盾之決心。

空服員職業工會再次聲明，與長榮公司之團體協約尚未簽訂之前，此次的罷工行動將不會停止，會員將繼續執行罷工直到團體協約簽訂，才會終止本次罷工行動。在此呼籲全體罷工會員，請盡速前往罷工棚簽署「同意三證護照、台胞證、公司識別證繼續交予工會保管之切結書」。

其他人也看了⋯

長榮勞資桃市府簽團體協約　簽訂通過罷工才算落幕

航空業「半年2罷工」　交通部不擔心：民意變成熟，會判斷對錯！

影／「罷工尚未結束」空服員淚唱五月天《倔強》　驕傲：我們都沒有丟下彼此

快訊／長榮10天罷工落幕！空服員「投票棄守」擁抱淚崩

►►►看更多長榮罷工新聞

ET快訊
快訊／長榮罷工確定繼續！工會會員憤怒重新集氣「快告訴妳的姐妹
金曲／江惠儀摘台語歌后！抱走最佳台語女歌手獎
金曲紅毯3醜出爐！她穿「平底鞋登場」　網看傻：根本拖鞋
金曲／王若琳奪下評審團獎！父親王治平狂喜
金曲／艾怡良《Forever Young》奪最佳作曲人獎

關鍵字：長榮罷工,空服員,桃園市空服員職業工會,長榮航空

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「無法同意3點要求」　長榮晚間發聲明：團體協商破局！

快訊／長榮罷工確定繼續！勞資再度破局　工會怒集氣：快告訴妳的姐妹

快訊／罷工會繼續！團協1天難完成　長榮罷工第10天尚未結束

長榮勞資桃市府簽團體協約　簽訂通過罷工才算落幕

散步緊跟…安靜小黑聽她問「要跟我回家嗎？」突激動抓籠汪汪叫

長榮罷工影響破18萬旅客！消保處：民航局應督導從優從寬處理

睡覺被舔頭！女軍人崩潰「舔棒棒糖一樣」　網神解是「牠」：床頭放罐罐

航空業「半年2罷工」　交通部不擔心：民意變成熟，會判斷對錯！

消滅病媒蚊鄰里總動員　新北平溪區啟動「防治登革熱」誓師

不只高雄！　台南出現登革熱本土首例病例　

Makiyo愛吃炸雞暴肥！　瘦身成功後...胸部縮水小2cup

愛情摩天輪8月將動工！　韓國瑜：美、英、法有高度興趣

鐵打24小時全職媽媽功能10合1　他道出辛酸：10萬也請不起

馬如龍告別式 　沛小嵐憔悴淚崩

騎士酒駕見警「荒謬大逃亡」 壘殘+撞牆2度慘摔...滿臉血遭逮

痛風系美食！板橋豪邁海鮮燒烤店 手掌大生蠔VS.手臂長烤蝦你選誰？

男友驚喜掏鑽戒！她哽咽摀嘴：Yes　感動坐大腿擁抱「椅子承受愛」秒斷

驚險瞬間！男衝刺趕車滑壘慘摔　險遭車門「夾走」他秒縮雙腿保命

鄧紫棋日常版《來自天堂的魔鬼》　回家東西隨手丟..被媽虧：房間像亂葬崗ＸＤ

張基龍領口超低..姐姐狂偷看　林秀晶「在腦中脫他衣服XD」

「無法同意3點要求」　長榮晚間發聲明：團體協商破局！

快訊／長榮罷工確定繼續！勞資再度破局　工會怒集氣：快告訴妳的姐妹

快訊／罷工會繼續！團協1天難完成　長榮罷工第10天尚未結束

長榮勞資桃市府簽團體協約　簽訂通過罷工才算落幕

散步緊跟…安靜小黑聽她問「要跟我回家嗎？」突激動抓籠汪汪叫

長榮罷工影響破18萬旅客！消保處：民航局應督導從優從寬處理

睡覺被舔頭！女軍人崩潰「舔棒棒糖一樣」　網神解是「牠」：床頭放罐罐

航空業「半年2罷工」　交通部不擔心：民意變成熟，會判斷對錯！

消滅病媒蚊鄰里總動員　新北平溪區啟動「防治登革熱」誓師

不只高雄！　台南出現登革熱本土首例病例　

中職／「紀錄是給人創造」　朱育賢樹立障礙：不會設限

【不斷更新】黑名單工作室奪特別貢獻獎

美國總統川普家人也是粉絲！　EXO「代表南韓」出席青瓦台晚宴

金曲獎／廖士賢得獎high爆！　上台狂喊2聲「啊」：對不起我太激動

金曲．紅毯／鄧紫棋、李千那「黑白鬧雙胞」　同獲最美妝髮

金曲獎／江惠儀拿下台語歌后！　哽咽感謝師父「交大高學歷」超狂背景起底

住宿遇它直接不洗頭！吹到冒煙、斷電又卡頭髮　她曝經驗…網共鳴：真的

金曲獎／大支瘦一圈「神撞臉黃鐙輝」！　網驚認不出

金曲獎／蔡依林戰袍超深意義！　網翻「15年前紅毯」驚呆　

「無法同意3點要求」　長榮晚間發聲明：團體協商破局！

生活熱門新聞

長榮10天罷工落幕！空服員「投..

工會代表崩潰　空姐怒：剃光頭我..

罷工爆內鬨！空姐嗆帶風向、工會..

罷工空服員被抓包已跳槽！星宇航..

口嫌體正直！網紅約酸民開房間實..

員工把襪子丟烤箱　餐廳全店清潔

工會：我們遇到亂流，會慢跑到最..

嬤煮特製咖啡給日軍喝　真相驚呆

這好市多停車1小時100　原因..

按醫院13樓電梯…阿伯「我要到..

長榮罷工「創航空史五項紀錄」　

暖男買春初體驗　援交妹被搞2小..

機場搭小黃一口價250　跳錶才..

誠實蜜蜂6/28起暫停台灣營業..

更多熱門

相關新聞

罷工影響18萬旅客！消保處：從優處理

長榮空服員罷工10天終於結束，截至今日為止，總共癱瘓長榮946班次、影響破18萬旅客，創下台灣航空史上紀錄。行政院消保處參議王淑慧表示，受到罷工影響之旅客，旅行社必須將扣除支付成本後的餘額全數退還，若對相關處理不滿意，可以線上申訴，要求民航局督導並從優從寬處理。

航空業罷工成常態？交通部不擔心

空服員唱五月天《倔強》驕傲沒丟下彼此

罷工仍有變數　交通部曝8字玄機

長榮：最晚7月底恢復全線運能

讀者迴響

發燒話題

味全龍 范冰冰李晨分手 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

阿嬤養半個月　寵物龜誇張暴肥了

宋仲基爸爸簡訊曝光！

宋仲基瞞宋慧喬提離婚！協議內容有警告意味

宋慧喬爆有公主病！宋仲基離婚前4個月挽救感情

影／360度遊樂機「半空腰折」　19歲女慘死

《擁抱太陽》全美善驚傳自殺！　飯店被發現「已經斷氣」

長榮10天罷工落幕！空服員「投票棄守」

工會代表崩潰　空姐怒：剃光頭我做得到

范冰冰超傷分手真相！出事後「李晨冷漠切割」

鄰居爆：宋爸盼望抱孫子　切割撤宋慧喬照片

正妹女大生遭鯊魚狠咬　分屍慘死

范冰冰爆懷孕「孩子不是李晨的」！監視器拍到凸肚照

罷工爆內鬨！空姐嗆帶風向、工會苦嘆

罷工空服員被抓包已跳槽！星宇航這樣說

靈異探險直播　衣櫥竟自己動2次

更多

最夯影音

更多

Makiyo愛吃炸雞暴肥！　瘦身成功後...胸部縮水小2cup

愛情摩天輪8月將動工！　韓國瑜：美、英、法有高度興趣

鐵打24小時全職媽媽功能10合1　他道出辛酸：10萬也請不起

馬如龍告別式 　沛小嵐憔悴淚崩

騎士酒駕見警「荒謬大逃亡」 壘殘+撞牆2度慘摔...滿臉血遭逮

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面