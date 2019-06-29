快訊／罷工會繼續！團協1天難完成　長榮罷工第10天尚未結束



▲工會代表與會員至桃園市政府，跟長榮資方簽訂團體協約，應不會在今天（6/29）就完成，因此「罷工仍繼續！」（圖／記者湯興漢攝）

記者林育綾／南崁報導

長榮空服員罷工今（29日）第10天，原以為是最後一天，不過在晚間近20時工會宣布，團體協約應該不會在今天就完成，因此「罷工行動繼續，期待明（30）日會有好消息！」

桃園市空服員職業工會自昨（28）日晚上10點至29中午12點，讓參與罷工的超過2300名會員針對「是否同意公司最新6點方案」，進行長達14小時馬拉松式投票決議，結果為「同意方案」。工會幹部與許多會員隨即在16:30出發前往桃園市政府，與長榮航空公司簽訂團體協約，為了確保會員權益，擬定白紙黑字過程必須十分謹慎。

就在晚間19:45左右，工會於罷工棚現場宣布，「團體協約不會在今天（29日）就完成，因此罷工行動繼續，期待明（30）日會有好消息！」駐留罷工現場的工會幹部說明，「目前得到消息是擬定協約文字無法這麼快完成，而且資方的態度依然十分強硬，所以評估可能無法在一個晚上就簽定，但最後具體消息如何，仍要等待在桃園市政府的工會代表回報。」

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▲長榮勞資雙方在桃園市府就團體協約進行討論與簽約事宜，上百位空服員在市府一樓聲援。（圖／記者沈繼昌攝）

工會也在罷工現場同步呼籲，「罷工仍在繼續，幹部代表很努力在與公司協商，一定會得到圓滿的結果才會從桃園市府走出來，因此所有幹部仍會輪班陪伴大家，希望會員也能持續堅持，我們還在罷工。」同時他們也表示，無論今天有沒有輪班的會員，希望都能回到罷工棚現場簽署切結書，「在罷工結束前交由工會保管三寶，讓資方了解會員與工會仍站在一起。」

工會聲明如下：

今日（6月29日）桃園市空服員職業工會―長榮分會宣布依據投票結果，過半數空服員同意就昨日從長榮航空帶出之六項方案進行協商。

工會協商代表在100名會員的陪同下，前往桃園市政府勞工局與長榮公司進行協商，其餘會員則繼續堅守罷工現場。

工會協商代表幹部依序為常務理事 王美心、常務理事 李瀅、理事 詹捷宇、理事 廖以勤、理事 蘇倍儀、監事 曲佳雲、會員代表 趙婕歡、會員代表 林昱嘉，另理事長趙剛與秘書長鄭雅菱、副秘書長周聖凱、劉冠廷律師、丁穩勝律師列席。

為展現團結一致的決心，全體會員於投票結果公佈後立即簽定「同意三證護照、台胞證、公司識別證繼續交予工會保管之切結書」，表以宣示立場並做協商代表後盾之決心。

空服員職業工會再次聲明，與長榮公司之團體協約尚未簽訂之前，此次的罷工行動將不會停止，會員將繼續執行罷工直到團體協約簽訂，才會終止本次罷工行動。在此呼籲全體罷工會員，請盡速前往罷工棚簽署「同意三證護照、台胞證、公司識別證繼續交予工會保管之切結書」。

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