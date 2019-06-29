「鎖國政策下經濟沒那麼好」　周錫瑋籲年輕人出來幹譙蔡英文

記者鄧木卿／台中報導

國民黨總統初選國政願景發表會第二場29日在台中市舉行，前台北縣長周錫瑋會後接受媒體聯訪時砲轟蔡英文騙年輕人、騙神明，鎖國心態的結果，經濟沒想像那麼好，呼籲年輕人出來幹譙，此外，他也呼應韓國瑜建議，5個人一起唱歌、烤肉、喝啤酒，不過，不要等初選過後，現在就可以約。

▲▼周錫瑋呼籲年輕人出來幹譙蔡英文。（圖／記者鄧木卿攝）

周錫瑋認為，權力越高的人，為了選票，什麼謊都說得出來，蔡政府說，會給年輕人創業的錢，但其實會用很多門檻和規距，讓年輕人領不到，還有蔡英文到處參拜大陸來的神明，卻是採取鎖國政策，跟神明並不是一家人，寺廟不該再讓蔡英文去參拜，因為蔡欺騙大陸神明。

周說，民進黨為了搞台獨，把大陸搞成敵國，陸資不准來，以雙子星為例，他鼓勵柯文哲，台北市政府跟業者談完之後，直接發簽照，直接簽約，因為蔡英文違憲，蔡所提的法令政策，全是違憲，他剛剛還跟郭台銘、韓國瑜提醒，請他們的幕僚回去看一下民進黨修的國安法，不論誰初選勝出，民進黨利用國安法，就可以隨意把人抓起來，而且祕密審判，誰也別想選。

他還公開嗆蔡英文，如果覺得他講的民進黨修的國安法、白色恐怖的法令，有哪一點不對，就出來指正，如果不指正，他就繼續講，他要告訴全中華民國的國民，蔡英文帶著民進黨一起搞白色恐怖。

在蔡英文執政之下，台灣經濟現在很差，非常非常差，周呼籲年輕人站出來幹譙蔡英文。

周錫瑋語氣最後轉為感性的說，他要謝謝國民黨辦第二場政見發表會，讓他和郭台銘、張亞中、朱立倫、韓國瑜5個人，可以好好見見面，溝通政見，畢竟見面三分情，韓國瑜還建議說，大家初選之後，可以唱唱卡拉ok、烤肉、喝啤酒，他說，不要等初選之後，大家心裡的防衛城牆已經慢慢拆掉了，現在就打鐵趁熱。