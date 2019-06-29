垃圾重量減少98%！全球規模最大焚燒廠在上海正式啟用

▲上海老港再生能源利用中心二期。（圖／翻攝澎湃新聞）

大陸中心／綜合報導

上海自7月1日開始，將實施「史上最嚴的垃圾分類」新規定，若沒有遵守，個人最高開罰200元（台幣約900元），而企業或團體則開罰5萬元（台幣約22.5萬）。為配合該項措施，上海老港再生能源利用中心二期也在28日正式啟用，經過處理，垃圾的重量能減少98%，確實讓垃圾減量、資源化。

上海老港再生能源利用中心二期從2016年12月開始動工，經歷了30個月的時間終於啟用，比起一期，不僅焚燒量翻倍，煙氣排放的標準也更加嚴格控管。據《澎湃新聞》報導，負責二期項目的吳曰豐表示，依焚燒量來看，一期一天可燒3000噸，二期則是6000噸；一期只有一座廠房，二期則是南北各一座廠房，明顯翻倍。

二期工程是老港固體廢棄物處理基地，也是實現垃圾資源化、減量化和無害化的現代化焚燒。工廠吳曰豐指出，「我們有8台鍋爐、3台汽輪（發電）機，一天能燒掉1500噸垃圾，還能發出將近80萬度電。」不過，在焚燒量大幅增加的同時，二期的排放標準也同步提升，他強調，「二期的煙氣排放標準提升主要的指標是氮氧化物，但只有一期四分之一的排放濃度，未來運行中的濃度可能會更低。」

▲老港基地目前主要負責上海中心城區70%的生活垃圾的卸運任務。（圖／翻攝上海城投公司網站）

此外，二期排放的不僅只氮氧化物，連二氧化硫、氯化氫都很低。吳曰豐提到，二期已嚴格達到所有綜合標準，包括歐盟2000、國際標準、上海地標等等，而且「上海一天所產生的生活垃圾可在虹口足球場堆出一座21米高的小山，但是經過老港二期處理之後，就能減量到只有原來重量的2%，體積則是原來的1%」。

據報導，焚燒爐是利用高溫的原理，將所有的病菌、污染物都會燒結固化，而中心區域的最高溫度可達1400攝氏度左右。吳曰豐透露，爐渣已進行過檢測，裡面沒有重金屬析出，由於這是最佳的建築材料，所以都會送去製作磚塊，或是利用到水泥中。

▲上海老港二期中控室。（圖／翻攝澎湃新聞）

另外，上海城投集團表示，等到今年下半年整體投運之後，老港再生能源利用中心一、二期工程的所焚燒的生活垃圾，每年會達到300萬噸，約佔上海市居民年產垃圾總量的1/3，而焚燒發電每年將可達15億千瓦，「這將成為全球規模最大的垃圾焚燒廠」。