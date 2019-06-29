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雙城論壇見劉結一？柯文哲：第3天下午行程還沒寫清楚

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▲▼柯文哲赴屏東縣進行市政交流,潘孟安。（圖／北市府提供）

▲柯文哲赴屏東縣進行市政交流。（圖／北市府提供）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲將在7月3日率團赴上海出席雙城論壇，外界關注是否會與國台辦主任劉結一見面，但根據28日市府公佈的行程，除了論壇本身活動外，還有滿滿的產業參訪、台商拜會，並無安排與國台辦官員會面。

對此，柯文哲29日到屏東進行市政交流時，受訪表示，目前有要求對方，「好像本來第3天下午行程，還沒寫清楚」，他強調，出發前還是會把所有行程寫清楚，會送陸委會，「目前這個行程沒有安排國台辦官員見面。」

根據北市府規劃，媒體團將提前一天在2日出發前往上海，而柯文哲所率領的主團則是在3日上午飛抵上海，接著第一個行程便是到洋山深水港聽取長三角 簡報、參訪港區自動化設施，接著參觀浦東新區城市綜合管理中心，並出席 2019海峽兩岸電競文化節決賽頒獎典禮，晚間則出席上海市舉辦的歡迎晚宴。

4日一早柯文哲將出席雙城論壇開幕宴，致詞、聯訪完畢後，接著到上海金山海峽兩岸青年創業基地，與台灣青年進行午餐會、座談會，隨後拜會南僑集團，接著參訪完上海灣區科創中心後，晚間於上海金山假日酒店舉辦晚宴回請上海市方。

5日柯文哲則將前往台商聚集地崑山，參觀華東台商子女學校、慧聚寺、宗仁卿醫院等，接著午餐時間與台協進行座談會，下午則將拜會麗寶集團。晚間上海將舉辦歡送晚宴，但時間地點待定，結束後2020雙城論壇交流行程正式告一段落，隨後柯文哲將先一步搭19點40分的飛機返回松山機場。
 

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