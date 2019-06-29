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親子鑑定打臉「私生女說法」　宅神再爆料：吳子嘉另有其他目的

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▲北檢預計4日下午傳喚吳子嘉。（圖／記者劉昌松攝、記者李毓康攝）

▲媒體報導「私生女」是烏龍爆料，宅神再爆料：「吳子嘉其實另有目的。」（資料照／記者劉昌松攝、記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

美麗島電子報董事長吳子嘉日前爆料高雄市長韓國瑜喝花酒、有私生女，氣得韓國瑜北上台北地檢署按鈴控告，但如今週刊揭發吳子嘉根本是烏龍爆料，私生女也被證明與韓國瑜沒有關係。對此，宅神朱學恒就在節目《政治神邏輯》表示，「大家不要高興得太早」、「其實吳子嘉想要打的是『金流』。」

鏡週刊28日報導，外界瘋傳是韓國瑜外遇對象的「王可莉」，其實是韓國瑜牌咖「王小姐」的親姊姊，今年55歲且已經當阿嬤，並非是韓國瑜的小三；至於被影射是韓國瑜私生女的5、6歲小女孩，則是她的外孫女，對於捲入所謂「韓國瑜外遇」風波，她也深感無奈跟氣憤。

▲▼私生女為烏龍爆料　宅神爆吳子嘉另有目的。（圖／翻攝自《政治神邏輯》）

▲朱學恒在節目《政治神邏輯》表示，「吳子嘉想要打的應該是金流。」（圖／翻攝自《政治神邏輯》）

對此，宅神朱學恒就在28日播出的東森節目《政治神邏輯》表示，當初他就覺得「沒有所謂的私生女問題」，吳子嘉會想要打擊這一個議題，其實真正目的在於會造成「刑責」的金流，「過程中大家不是講到有安家費、有房子嗎」，其實這就是想查金流，但因為無法在第一時間內獲知，所以才會先烏龍爆料。

朱學恒說，「他（吳子嘉）先打一個明知道是唬爛的東西，北檢就要查，查了之後，他就可以當庭聽到房子是哪裡來的錢買的，金流是怎麼來的」、「所以大家不要高興的太早，吳子嘉真正要打的是金流，會造成刑責的這個部份」，而且國民黨7月8日才要初選民調，可能中間又會有其他爆料也不一定。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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關鍵字：朱學恆,高嘉瑜 ,韓國瑜,吳子嘉,私生女

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