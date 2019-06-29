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聽過吳子嘉說「就是要讓我失控」　李佳芬笑了一秒答：不會和解！

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政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜被爆料和牌咖「新莊王小姐」外遇生女，王小姐向週刊提出鑑定報告否認。韓國瑜表示，一切等台北地檢署偵辦，外傳名嘴吳子嘉有意私下和解，夫人李佳芬29日接受節目訪問時表明，不會和解，這是社會風氣的問題，應該出面道歉，還說有聽到吳曾對外說「我就是要讓李佳芬情緒失控」，對此她感到很抱歉，「我要讓他失望了」。

王小姐赴北檢提出DNA親子鑑定，證實小孩是和前夫所生，否認和韓國瑜有私生女，打臉吳子嘉的烏龍爆料。外傳檢方有詢問韓國瑜是否有意和解，遭到婉拒，對此，韓28日出面回應，稱一切等台北地檢署偵辦，過程中不太方便表達任何意見。

▲▼韓國瑜李佳芬與民眾揮手道別。（圖／攝影中心攝）

▲外傳吳子嘉要私下和解，李佳芬笑了一秒拒絕。（圖／攝影中心攝）

李佳芬28日接受《新聞大白話》視訊訪問，被問到會不會和解？馬上露出笑容回應說「不會和解」，因為對他們夫妻倆來說，這件事情就像市長所說，並非個人恩怨，而是社會風氣的問題，根本子虛烏有，且很多人是靠這個賺錢，媒體人領廣告費或是個人出席費，這中間有太多人引用不實證據，並在公開媒體談論，但引用資料應該有所本、善盡查證責任，「這個社會變成是非顛倒」。

李佳芬無奈地說，媒體上鋪天蓋地、以訛傳訛的爆料已經多到沒辦法回應，她曾開玩笑問丈夫韓國瑜「把你從台灣政壇拉走，那台灣政壇會多無聊？」因為有太多人用罵韓來增加自己的收入，就像吳子嘉曾說，要造成他們夫妻失和，自己甚至曾聽過吳子嘉跟別人說，「我就是瞄準李佳芬來，就是要讓她情緒失控」，但她笑笑地回應，「很抱歉讓他失望。」

最後李佳芬坦承，財哥的朋友有些她認識，聽說過有些什麼樣的人，而先生打牌機會不多，去的地方非常有限，一講到王小姐，她問說「是不是什麼樣、什麼樣的人？」他們就說對呀，但畢竟對方不是公眾人物，只是一般民眾，亂講、亂翻資料的名嘴應該向王小姐公開道歉。

▼王小姐打臉爆料，吳子嘉：與我去北檢庭訊內容不一。（資料照／記者呂佳賢攝）

▲▼韓國瑜告吳子嘉案開庭。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼韓國瑜告吳子嘉案開庭。（圖／記者呂佳賢攝）

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關鍵字：吳子嘉,韓國瑜,誹謗,新莊王小姐,李佳芬,私生女

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