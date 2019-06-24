故宮南院假日開放免費參觀 　暑假加碼延長開館時間

▲▼ 故宮南院假日開放免費參觀，暑假也延長開館時間 。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

故宮南院國定假日及例假日免費參觀好評加碼延長到8月底，不僅園區內接駁車免費，還開放大巴士直接靠館下客，7月2日至8月31日更延長開館時間，從上午9時至至下午6時，南院輕鬆看展吹冷氣﹗

故宮南院表示，「交融之美－神戶市立博物館精品展」聯合歐、亞五大博物館精品，開展以來廣受歡迎，29日更將推出「泥土的座標－院藏陶瓷展」，13件「青瓷之首」北宋汝窯瓷器及霽青描金游魚轉心瓶、鬥彩雞缸杯等必看故宮珍藏名瓷將南下與民眾相見歡，包括精采可期﹗

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故宮南院戶外園區景觀湖6月29日至9月1日推出日間「音樂水舞秀」及夜間「3D水幕電影」；平日下午2時30分、假日上午10時30分起至夜間9時30分，整點及半點演出5分鐘的音樂水舞秀，清涼消暑；夜間6時30分至9時30分3D水幕電影，展演南院吉祥物哈奴曼循著藏寶圖在青花瓷叢林及異國城市探險的故事，每半小時一場，每場23分鐘，歡迎闔家或親子同遊，在繽紛的聲光秀裡體驗動態的文物風情。



為讓民眾在趣味中欣賞神戶展精彩展件，7月2日起憑門票可於一、二樓服務台兌換「魔術方格翻翻卡」，跟著調皮哈奴曼完成六面中的其中一面並至一樓兒童創意中心櫃檯，三款限量「南蠻屏風」、「坤輿全圖」及「攝州神戶海岸繁榮圖」L型手提資料袋免費三擇一。