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新iPhone何時登場？外媒預測：9月這兩天最有可能

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▲iPhone XS、XS Max實機動手玩。（圖／記者洪聖壹攝）

▲外媒預測新iPhone的發表時間會落在今年9月10或11日。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

科技中心／綜合報導

隨著有關新iPhone的爆料愈來愈多，不免讓人愈來愈期待究竟蘋果會在今年秋天帶給我們什麼驚喜，現在就有外媒分析過去iPhone的發表時間，來預測蘋果今年的新iPhone將在9月10或11日亮相。

據外媒《phone Arena》報導，蘋果絕大部分都是選在9月發表新iPhone，雖然目前官方並沒有透露任何消息，但沒意外的話，今年應該也同樣會選在9月發表。報導分析了過去iPhone的發表時間，大多數都是落在9月上半個月，因此報導推測，今年新iPhone將在9月10或11日亮相，但是上市日期可能要等到10月中下旬。

目前對新iPhone的爆料可說是眾說紛紜，比較確定的爆料就屬後置鏡頭將從雙鏡頭升級為三鏡頭；「靜音鍵」則改為圓形設計，開關方式改為上下移動，而非先前的前後移動，類似設計iPad早就已經採用了；連接埠若沒意外應該還是會繼續採用Lightning，而非外傳的USB Type-C。

價格方面，去年發表的iPhone XS系列的價格創下新高，雙雙突破1000美元，不但對消費者來說是一種負擔，也連帶影響銷售量，因此，《phone Arena》認為，在今年新iPhone整體沒有顯著創新的情況下，今年iPhone的售價可能將與去年相同。

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關鍵字：iPhone,蘋果,發表會,預測

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