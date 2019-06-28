長榮罷工第9天！空姐「中暑倒地」　全身癱軟痛苦喘氣

記者沈繼昌／桃園報導

長榮空服員罷工來到第9天，28日在勞動部協調下，桃園空服員職業工會5名代表下午1點與長榮董事長林寶水碰面，不過並非是正式協商，勞資雙方只是「有溫度的聊聊」。不過約下午2時許罷工現場發生一名曾姓空服員疑似中暑，昏倒送醫治療。

從畫面中可以看見，曾姓空姐倒在地上不斷喘氣、全身癱軟，表情非常痛苦，大家趕緊拿出電風扇、毛巾幫忙降溫，幸好人上救護車前還有意識，經消防人員檢視後送往敏盛醫院治療。

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▲大家趕緊拿風扇、毛巾。（圖／記者范綱儀攝）



另外，航班異動日程從一開始的6月30日，再拉長到7月2日，今日上午已出現到7月12日。據官網最新的「班機延誤/取消資訊」顯示，7月3日取消75班、7月4日取消81班、7月5日取消72班、7月6日取消70班、7月7日取消74班、7月8日取消59班、7月9日取消66班、7月10日取消65班、7月11日取消12班、7月12日取消6班。從28日至7月12日，15天內取消1031班次。

長榮航空表示，已啟動24小時輪班制，所有的員工已全力動員，為先妥善安排取消航班訂位旅客的行程，到29日前暫時不接受新的訂位，會盡最大努力協助旅客安排機位或簽轉至其他航空公司，將影響的程度降到最低。

▲長榮空姐在舞台前暈倒。（圖／記者沈繼昌攝）

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