長榮取消航班公布到7月12日！　15天共取消1031班次

▲長榮航空航班持續停飛。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者胡順惠／台北報導

長榮空服員罷工馬拉松已經第9天，航班異動日程從一開始的6月30日，再拉長到7月2日，今日上午已出現到7月12日。據官網最新的「班機延誤/取消資訊」顯示，7月3日取消75班、7月4日取消81班、7月5日取消72班、7月6日取消70班、7月7日取消74班、7月8日取消59班、7月9日取消66班、7月10日取消65班、7月11日取消12班、7月12日取消6班。從28日至7月12日，15天內取消1031班次。

長榮航空表示，已啟動24小時輪班制，所有的員工已全力動員，為先妥善安排取消航班訂位旅客的行程，到29日前暫時不接受新的訂位，會盡最大努力協助旅客安排機位或簽轉至其他航空公司，將影響的程度降到最低。

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▲長榮取消航班公布到7月12日。（圖／翻攝自長榮官網）

28日共取消117班次

從桃園機場出發取消48班次

BR178台北-大阪、BR112台北-沖繩 、BR166台北-札幌 、BR891台北-香港、BR395台北-胡志明市

BR128台北-名古屋、B7179台北-福州、BR851台北-香港、BR710台北-鄭州、BR067台北-曼谷

BR067曼谷-倫敦、BR807台北-澳門 、B7102台北-青島、BR215台北-新加坡、BR138台北-函館

BR255台北-峇里島 、BR006台北-洛杉磯、BR116台北-札幌、BR008台北-舊金山、B7110台北-瀋陽

BR869台北-香港、BR752台北-上海 、BR855台北-香港、BR158台北-小松、BR765台北-成都

BR811台北-澳門、BR277台北-馬尼拉、BR102台北-福岡、B7106台北-大連、BR805台北-澳門

B7126台北-南京、BR180台北-大阪、BR857台北-香港、BR809台北-香港 、B7029台北-胡志明市

BR036台北-多倫多、BR004台北-西雅圖、BR056台北-芝加哥 、BR150台北-首爾、BR261台北-馬尼拉

BR205台北-曼谷、BR827台北-香港、BR315台北-布里斯本、BR028台北-舊金山、BR065台北-維也納

BR087台北-巴黎、BR010台北-溫哥華 、BR016台北-洛杉磯

從台北松山出發取消2班次

BR190台北-東京、B7511台北-廈門

從台中出發取消2班次

BR815台中-澳門、B72596台中-無錫

從高雄出發取消5班次

BR108高雄-東京、BR839高雄-澳門、BR796高雄-寧波、BR790高雄-天津、BR172高雄-首爾

抵達桃園機場取消50班次

BR055芝加哥-台北、BR015洛杉磯-台北、BR003西雅圖-台北、BR027舊金山-台北、BR035多倫多-台北

BR009溫哥華-台北、BR088巴黎-台北、BR005洛杉磯-台北 、BR066維也納-台北、BR007舊金山-台北

BR179大阪-台北、BR316布里斯本-台北、BR206曼谷-台北、B7030胡志明市-台北BR262馬尼拉-台北

BR149首爾-台北、BR828香港-台北、BR892香港-台北、BR113沖繩-台北 、B7180福州-台北

BR852香港-台北、BR177大阪-台北、BR808澳門-台北、BR709鄭州-台北、B7101青島-台北

BR127名古屋-台北、BR165札幌-台北、B7109瀋陽-台北、BR076阿姆斯特丹-曼谷、BR076曼谷-台北

BR216新加坡-台北、BR870香港-台北、BR137函館-台北、BR396胡志明市-台北、BR115札幌-台北

BR751上海-台北、BR256峇里島-台北、BR068倫敦-台北、BR068曼谷-台北、BR856香港-台北

BR278馬尼拉-台北、BR812澳門-台北、BR766成都-台北、BR157小松-台北、B7105大連-台北

BR101福岡-台北、BR806澳門-台北、B7125南京-台北、BR858香港-台北、BR810香港-台北

抵達台北松山取消2班次

BR189東京-台北、B7512廈門-台北

抵達台中取消2班次

BR816澳門-台中、B72595無錫-台中

抵達高雄取消6班次

BR798廣州-高雄、BR840澳門-高雄、BR107東京-高雄、BR795寧波-高雄、BR789天津-高雄

BR171首爾-高雄

29日共取消90班次

出發



桃園機場取消38班次

台北松山取消2班次

台中取消3班次

高雄取消3班次

抵達

桃園機場取消36班次

台北松山取消2班次

台中取消3班次

高雄取消3班次

30日共取消93班次

出發

桃園機場取消38班次

台北松山取消1班次

台中取消2班次

高雄取消4班次

抵達

桃園機場取消41班次

台北松山取消1班次

台中取消2班次

高雄取消4班次



7月1日共取消76班次



出發

桃園機場取消30班次

台北松山取消1班次

台中取消2班次

高雄取消3班次

抵達

桃園機場取消34班次

台北松山取消1班次

台中取消2班次

高雄取消3班次



7月2日共取消75班次



出發

桃園機場取消31班次

台北松山取消1班次

台中取消2班次

高雄取消4班次

抵達

桃園機場取消30班次

台北松山取消1班次

台中取消2班次

高雄取消4班次

7月3日共取消75班次



出發

桃園機場取消30班次

台北松山取消1班次

台中取消2班次

高雄取消4班次

抵達

桃園機場取消31班次

台北松山取消1班次

台中取消2班次

高雄取消4班次

7月4日共取消81班次

出發

桃園機場取消32班次

台北松山取消3班次

台中取消2班次

高雄取消4班次

抵達

桃園機場取消32班次

台北松山取消→3班次

台中取消→2班次

高雄取消→3班次

7月5日共取消72班次

出發

桃園機場取消28班次

台北松山取消1班次

台中取消2班次

高雄取消4班次

抵達

桃園機場取消29班次

台北松山取消1班次

台中取消2班次

高雄取消5班次

7月6日共取消70班次

出發

桃園機場取消26班次

台北松山取消2班次

台中取消3班次

高雄取消3班次

抵達

桃園機場取消28班次

台北松山取消2班次

台中取消3班次

高雄取消3班次

7月7日共取消74班次

出發

桃園機場取消28班次

台北松山取消1班次

台中取消2班次

高雄取消4班次

抵達

桃園機場取消32班次

台北松山取消1班次

台中取消2班次

高雄取消4班次

7月8日共取消59班次

出發

桃園機場取消24班次

台北松山取消1班次

台中取消2班次

高雄取消3班次

抵達

桃園機場取消23班次

台北松山取消1班次

台中取消2班次

高雄取消3班次

7月9日共取消66班次

出發

桃園機場取消26班次

台北松山取消1班次

台中取消2班次

高雄取消4班次

抵達

桃園機場取消26班次

台北松山取消1班次

台中取消2班次

高雄取消4班次

7月10日共取消65班次

出發

桃園機場取消26班次

台北松山取消1班次

台中取消2班次

高雄取消4班次

抵達

桃園機場取消25班次

台北松山取消1班次

台中取消2班次

高雄取消4班次

7月11日共取消12班次

出發

桃園機場取消尚無

台北松山取消尚無

台中尚無取消

高雄尚無取消

抵達

桃園機場取消11班次

台北松山取消1班次

台中尚無取消

高雄尚無取消

7月12日共取消6班次

出發

桃園機場尚無取消

台北松山尚無取消

台中尚無取消

高雄尚無取消

抵達

桃園機場取消6班次

台北松山尚無取消

台中尚無取消

高雄尚無取消

詳細異動請查閱：長榮航空罷工專區航班異動