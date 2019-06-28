檳榔價格好.…常被偷損失重　張坤元改種金桔8年未被偷過

▲屏東縣萬丹鄉農友張坤元栽種1公頃的金桔園，生產金桔獲消費者好評。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣萬丹鄉農友張坤元與太太陳美麗，砍除檳榔園栽種1公頃的金桔園，申請產銷履歷驗證，另外一塊2分地金桔園更進階到有機驗證，品質有保障，消費者吃得安心。

栽種金桔超過8年的52歲農友張坤元說，祖先三代在這塊土地上用心耕種百年以上；先後種過水稻、香蕉，後來才種檳榔，改種金桔的理由很簡單，以前種檳榔價格好時，常被小偷偷採，一次好幾串損失慘重，種金桔小偷要一顆一顆採，所以到現在沒有被偷的紀錄。

他說，金桔不像檸檬可以一串一串採收，而是用剪刀一顆顆剪下來，留下蒂頭才能保存較長時間，雖全年都會結果，但夏天是主要產季，兩夫妻一早就得上工剪金桔，一天的採收量在400斤上下，採取自產自銷。

他表示，除鮮果賣到超市通路，次級品則委託工廠加工製作成金桔醋、金桔醬、金桔汁等產品，尤其在夏天，讓消費者吃到酸酸甜甜的金桔汁，很對味。

由於種金桔很費工，農民不敢種太多，倒是他很勇敢，一次就種1公頃，應該是目前最大金桔園，由於工作量大，必須要分批產期調節，平常照顧果園，適當肥培管理及修剪枝條，看到金桔晶瑩剔透、翠綠多汁，在手中搓揉就能散發出一股清香味道，很有成就感，假日則到台北、高雄參加展售活動，推廣更營養的金桔產品。