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里警讀書風氣盛　二員警2019警大二技金榜題名

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▲屏東縣里港警分局警員林育辰、陳建武兩員警大考上二技交通系。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣里港警分局警員林育辰（左）、陳建武（右）兩人考上警大二技交通系，分局長謝龍祥（中）恭賀他們 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣里港警分局今年在全國僅10個名額的中央警察大學2019年學年度學士班二年制86期交通學系，有兩名警員考上，勇冠全國各警察分局。員警感謝分局長楊龍祥到任後，極力推動讀書風氣，鼓勵員警勤餘、休假期間多讀書多運動，成就這項耀眼成績。

今年上榜的二位員警分別是鹽埔分駐所警員林育辰及高樹分駐所警員陳建武。楊楊龍祥分局長說，林育辰及陳建武平時工作認真、績效卓越，足為分局同仁典範。

林育辰2012年畢業於警察專科學校31期，7年期間獲記功4次、嘉獎435次，2019年1月承辦鹽埔所刑事業務線上查獲各類刑案績效，評核團體成績第1名；2019年已破獲毒品、竊盜等刑案20件、查獲通緝犯8名。

陳建武2011年畢業於警察專科學校30期，8年期間獲嘉獎404次、2019年2月1日調閱監視器查獲鄭姓竊盜案，獲鄉親一致讚揚；2019年5月9日線上查獲邱姓詐欺車手，成功攔阻高樹鄉民受詐騙新台幣12萬元；另破獲毒品、竊盜案12件、查緝通緝犯5名。

楊龍祥表示，讀書是打開智慧之門的鑰匙，更是求取知識最重要的來源，因此，極力鼓勵同仁養成讀書習慣，並激勵基層員警報名參加中央警察大學二技、研究所等考試，更上一層樓。林育辰、陳建武兩員利用勤餘研讀警察交通專業相關學科，考上警察最高學府中央警察大學二年制交通學系，相信未來更能夠學以致用，發揮所長。

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關鍵字：屏東,里港,警察,2019,交通系

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