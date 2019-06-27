台南市消防局擴增2義消分隊　提升消防戰力

▲台南市消防局新增義消佳里救生分隊及義消大橋救護分隊2隊，提升戰力。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



台南市做為全國第三大直轄市，面對氣候變遷及人口成長，災害態樣日趨複雜，救災所要面對的挑戰也日漸嚴竣，消防局積極配合消防署「消防人力補充計畫」預先規劃需求人力，以及透過消防署「義消組織充實人力與裝備器材中程計畫」新增義消佳里救生分隊及義消大橋救護分隊2隊，提升戰力。

台南市消防局指出，在人員逐步增加的情況下，消防局貫徹救災專業化、精良化、效率化，採購新型直線曲折雲梯消防車；建置首座大規模的消防訓練基地；與奇美實業、台南航空站及聯華電子南科廠區等公民營機關簽署合作備忘錄，以整合在地救災資源；成立無人機救災中心；並且辦理「CCIO各層級整合型戰術訓練」、「幹部訓練」、「水源不中斷訓練」等各式訓練；而且配合民政局推動「廟會優質化」及警察局「優質宮廟、文化府城」行動公約，取締非法及宣導減少燃放爆竹煙火。

消防局於2019年建置消防史料館及更新防災教育館相關設施，藉此提升一般民眾的防災意識、加強民眾面對災害時的應變能力，落實「防災優於救災、離災重於防災」，降低傷亡率。

台南市消防局做為捍衛公共安全，守護市民安全的第一線，並持續精進災害防救與應變能力，更新裝備器材提升戰備能量，體察並接納市民的建言與期許。讓市民朋友真切地感受到台南市消防局是一支有實力、高效率且接地氣的救災團隊，讓臺南成為一座「做得更好，過得更好」、安全、幸福的宜居城市。