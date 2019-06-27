桃園義消衝火場！　慘遭圍觀阿桑抱的小狗咬一口

▲義消為救火卻慘遭圍觀民眾所抱小狗咬一口，手臂上齒痕清晰。（圖／葉姓民眾提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市新屋區27日清晨發生民宅火警，葉姓義消一早聽到傳呼，趕到現場支援住宅火警，「真的很靠北」，當他走過圍觀民眾準備穿消防衣時，卻遭一位「阿桑」抱著小狗冷不防的偷咬一口，痛的他大叫，闖禍的主人卻腳底抹油「造那杯咧」，所幸就醫後已無大礙，但葉姓義消為了救火被狗咬還真是倒楣。

▲桃園市透天民宅傳火警。（圖／葉姓民眾提供）

桃園市消防局表示，這起民宅火警在清晨6時許發生，位於新屋區永慶路上3樓透天民宅突然冒出陣陣濃煙，警消獲報出動救災人員41人、各式救災車輛14部前往灌救，屋內1名婦女自火場逃出，所幸意識清楚送醫後已無大礙；火勢在消防人員全力搶救下，僅1樓燃燒並未波及樓上，火場在1.5小時後撲滅，起火原因和損失正由警消調查鑑定中。

▲民眾圍觀火場真是要不得。（圖／葉姓民眾提供）

但這起火警也有9位義消兄弟聞聲前來支援，其中一位葉姓義消，當他走過圍觀民眾準備穿消防衣協助救災時，卻遭一位「阿桑」抱著小狗冷不防的偷咬他的手臂一口，痛得他大叫，正要指責該名阿桑怎麼不顧好小狗時，阿桑卻腳底抹油「造那杯咧」；警方也呼籲事故現場非救災人員請勿圍觀，「你們來只是阻礙沒有幫助」，並提醒民眾天乾物燥小心火燭安全第一才是王道。