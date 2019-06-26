全國反毒有功人士　台南市毒防中心楊孟陵督導獲獎

▲台南市毒品危害防制中心楊孟陵督導，榮獲毒品戒治組『2019年全國反毒有功人士』，獲蔡英文總統親自頒獎，肯定反毒的熱忱與付出。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

衛生福利部於6月26日辦理「全國反毒檢討會議」，蔡英文總統宣示政府反毒決心外，更頒獎給反毒有功人士、團體等單位，台南市毒品危害防制中心楊孟陵督導，在毒品防制表現優異，榮獲毒品戒治組『2019年全國反毒有功人士』，獲蔡英文總統親自頒獎，肯定反毒的熱忱與付出。

台南市毒品危害防制中心楊孟陵督導，今年從全國22縣市共位399個管師中評分脫穎而出，實屬不易。楊督導從事藥癮者服務工作迄今已近10年，參與了愛滋減害計畫及替代治療計畫，協助台南市2010-2017年間獲得毒品防制業務視考核特優或優等獎之縣市，且用心經營服務藥癮個案，積極媒合社會福利及就業轉介，協助個案擁有工作契機。發展多項藥癮者服務方案，包含：藥癮者家屬支持服務方案、積極連結民間機構資源網絡、製作戒癮有成個案微電影、社區處遇據點服務計畫、成立Good力咖服務隊、介穩講師培力巡講計畫等計畫推動。

楊督導因學有專精及富有高度服務熱忱，自2016年陞任為毒防中心督導一職迄今，以不藏私、熱心積極的態度指導新進個案管理師，以提升個管師追蹤輔導藥癮個案的服務能力，期間輔導協助個管師解決諸多藥癮個案家庭的棘手問題，並且營造一個快樂學習的友善工作環境，引導個管師積極留任與專業成長，楊督導榮獲全國反毒有功人士殊榮，值得肯定嘉許。