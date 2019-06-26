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熱氣球嘉年華公告入園費　台東縣民100元享無限次進出優惠

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▲台東熱氣球嘉年華活動期間，縣民、縣內服務、就學者，只需繳交100元，可享無限次進出優惠。（圖／記者王兆麟翻攝，資料照片）

台東熱氣球嘉年華活動期間，縣民、縣內服務、就學者，只需繳交100元，可享無限次進出優惠。（圖／記者王兆麟翻攝，資料照片）

記者王兆麟／台東報導

台東一年一度國際熱氣球嘉年華即將於6月29日起至8月12日熱鬧展開45天，活動期間園區內將收30-100元清潔費（假日50-200元），台東縣民或於台東縣內服務、就學者，縣府回饋鄉親獨享的好康，只需繳交100元，可享無限次進出優惠，須事先提出申請。

熱氣球嘉年華活動期間，駕車前往園區參觀的民眾，無論大小車輛（客、貨車）、機車均需收入園清潔費用，收費時段為活動期間每日上午五點半至七點，下午三點半至晚間七點。

台東縣民只需繳100元即可享有無限次進出活動園區，免收停車清潔費之優惠。6月26日起至8月12日止，凡設籍台東或於台東縣內服務、就學者，持身分證、工作證、學生證等相關證件及本人汽車行照皆可申請（車籍不限設籍於台東，租賃車及營業車輛不適用）。

縣府交觀處指出，台東縣民優惠申辦地點（1）台東市武昌街120號台東公有路邊停車管理中心，辦理時間:上午09:00-20:00、（2）活動開始日6月29日起可在鹿野遊客中心辦理（鹿野鄉永安村高台路46號），辦理時間:上午09:00-18:00)，優惠方案需入園前事先申請，資料鍵入電腦系統中隔日就可以生效請縣民鄉親們特別注意。

入園清潔費收費辦法：平日星期一至星期四汽車、大型重型機車100元，機車30元；假日星期五至星期日汽車、大型重型機車200元，機車50元。民眾請持單據至全省統一超商或全家便利超商繳費，每天同一車牌車輛最多收費一次，請將車輛停放於指定停車區域，請勿違規停車，被拖吊請自行負責。

想要搭乘熱氣球翱翔天際觀賞不同角度的縱谷景緻嗎？趕快規劃行程千萬別錯過了東台灣暑期的重頭戲哦！台東縣政府貼心提醒遊客可以多加利用接駁車，以及台灣好行縱谷鹿野線巴士、鼎東客運班車等大眾運輸工具，旅遊之餘不忘環保共同維護當地環境。

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