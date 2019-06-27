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8700噸「巨無霸」鋼殼出爐！深中通道首節「沉管隧道」年底安裝完成

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▲8700噸「巨無霸」鋼殼出爐！深中通道首節「沉管隧道」年底安裝完成（圖／中新社）

▲巨無霸鋼殼。（圖／新華社，下同）

大陸中心／綜合報導

「深中通道」工程已歷時多日，首節沉管隧道日前終於製造完成，並且於26日出貨，運至珠海進行後續作業，預計將在今年年底安裝完成。此外，深中通道的沉管隧道全長共6.8公里，分為32節，採用鋼殼混凝土組合結構形式，其中有22節都會在該地預製和舾裝。

根據《新華社》報導，首節「沉管隧道」的長約123.8米、寬46米、高10.6米、重達8716噸，在52台移船小車的運載下，穩穩地被搬進了停靠在碼頭邊上的船上。而這台運載著巨無霸鋼殼的船，於26日上午離開廣船國際南沙龍穴製造基地的港池碼頭。

▲8700噸「巨無霸」鋼殼出爐！深中通道首節「沉管隧道」年底安裝完成（圖／中新社）

▲首節「沉管隧道」在海上運行8小時。

經過8個小時的航行，終於在當天下午3時抵達珠海市的桂山島沉管預製智慧工廠。而後續，將進行自密實混凝土的預製和舾裝，為今年底和明年初左右的安裝作業進行準備。

▲8700噸「巨無霸」鋼殼出爐！深中通道首節「沉管隧道」年底安裝完成（圖／中新社）

▲抵達珠海市桂山島沉管預製智慧工廠。

桂山島沉管預製智慧工廠是世界最大規模的沉管預製工廠，為了曾承接港珠澳大橋的33節沉管隧道，投資了10億人民幣打造；此後，也在今年6月之前，全面完成「智慧化」改造後開廠，迎接首節「沉管隧道」，並且陸續背負起深中通道的22個沉管管節預製的使命。

此外，據了解，深中通道全長約24公里，包括6.8公里的海底隧道、17.5公里的跨海橋梁，全線採用雙向8車道高速公路標準，跨越珠江口多條主航道，同時也受到深圳機場航空限高的影響，施工過程相當複雜，預計2024年全線建成通車。雖然深中通道所處的位置地質情況差，施工難度較高，但興建完成之後，中山通往深圳的過江時間將會從2小時縮短至30分鐘。

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關鍵字：深中通道,沉管隧道,鋼殼

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