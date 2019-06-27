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ka粉看過來！「Kakao Friends」集點換購來了　酷繽杯買咖啡就能加價購

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▲▼ 韓國「Kakao Friends」集點換購 。（圖／資料照）

▲全家於7/3起推出韓國「Kakao Friends」全店集點。（圖／業者提供）

記者曾婉婷／綜合報導

「ka粉」快點看過來！看好肖像經濟，全家便利商店最新全店集點找來「Kakao Friends」合作，以人氣王Ryan和淘氣的Apeach進行設計，推出9項集點換購商品，用800點起就能加價購。其中，酷繽杯只要於門市購買全家APP商品預售Let's Café 任一商品，即可加購299元兌換。

「Kakao Friends」為韓國現今知名度第一、喜好度奪冠的療癒肖像，在台灣擁有龐大「ka粉」支持，此次全家與「Kakao Friends」聯名開發共9款集點商品，更是Kakao Friends首次與台灣零售通路合作開發。

▲▼ 韓國「Kakao Friends」集點換購 。（圖／資料照）

▲▼ 韓國「Kakao Friends」集點換購 。（圖／資料照）

全家「Kakao Friends」全店集點首波自7/3起陸續推出，包含Kakao Friends吊飾玩偶、Kakao Friends票卡夾組、Kakao Friends抱枕毯、Kakao Friends行動電源等療癒實用商品。另外涼夏必備的Ryan手持風扇、Kakao Friends酷繽杯更不容錯過。

而第二波則自7/17起跑，主推Kakao Friends成人安全帽、Kakao Friends兒童安全帽、Kakao Friends摺疊桌等。全家表示，這次也在板農店、新敦民店打造特色店，將Kakao Friends經典角色躍於牆上，Ka粉必拍。

▲▼屈臣氏LINE FRIENDS集點 。（圖／資料照）

另外，屈臣氏則找來「LINE FRIENDS」合作，自即日起至7/31推出「屈臣氏 LINE FRIENDS【屈屈小旅行】集點活動」，祭出5款旅行必備「萌物」，包含馬克杯、隨行杯、乳膠枕，以及登機箱和吹風機等。消費滿200元即贈1點，集滿5點或8點即可加價99～999元，換購一款集點活動商品。

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關鍵字：超商,便利商店,全家,Kakao Friends

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