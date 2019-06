用珍珠奶茶煮飯！超詭異「珍奶飯」開鍋　網驚：還真不賴

▲珍珠奶茶在日本爆紅的程度,已到了無法想像的地步。(示意圖/記者許力方攝)

國際中心/綜合報導

台灣的珍珠奶茶在日本爆紅,不只民眾愛喝,更有食品廠商推出一系列神奇的珍奶產品,像是珍奶口味的啤酒和冷麵。近日,日本一位記者試圖用珍奶煮飯,沒想到最後成果驚人。

日媒《SoraNews24》的記者佐藤先生(Mr. Sato)表示,他在在喝珍珠奶茶時突發奇想,心想既然珍奶都可以跟啤酒、冷麵搭配了,那日本有所謂「茶泡飯」(chazuke)的料理,「為何不用珍珠奶茶煮飯看看呢?」於是他決定親自做做看,想吃吃看用珍奶煮出來的米飯到底會是什麼味道。

佐藤將原本煮米的水用珍奶來取代,然後放入電鍋按下煮飯鍵。其實佐藤並不知道每種材料應該要放多少,經過思考後決定用一杯米和一杯中杯珍奶來試試看。在煮飯的15分鐘裡,奶茶的香味隨者電鍋的加熱不斷撲鼻而來,米飯香夾雜著甜美的香氣,讓人口水直流。

You can make rice with tapioca bubble tea, and it’s surprisingly tasty【SoraKitchen】 https://t.co/jd20PWDqQI