修復比新造還貴40億！　挪威：那就讓擱淺護衛艦報廢

▲ 英斯塔號護衛艦去年發生撞船意外後沉沒。（圖／翻攝Military Advisor推特）

國際中心／綜合報導

挪威國防部日前提到，他們決定不再去修理去年因為撞船是事件而沉沒的「英斯塔號護衛艦」(HNoMS Helge Ingstad)，而是打算將它報廢、拆解，理由是修理費用高達120億至140億挪威克朗（約台幣438億至512億元），甚至比購買一艘新的船艦還要貴。至於船艦報廢後，是否要再建造一艘新的護衛艦，挪威海軍方面目前還沒有做出決定。

根據《觀察者網》引述挪威媒體Nationen網站報導，挪威國防部在報告中指出，「我國有很長的海岸線及廣闊領海，先前『英斯塔號護衛艦』的沉沒意外，顯然是對國防安全的一大影響，彌補船艦沉沒所帶來的『戰力缺失』是絕對有必要的。不過，基於成本上的考量，修復英斯塔號的需要的費用實在太高，因此我們決定不去修復英斯塔號，會直接將它報廢並拆解。」

挪威皇家武裝部隊5月15日在「英斯塔號護衛艦船艦狀況報告」中寫到，修復護衛艦不但要耗費長達5年的時間，更要價120億-140億挪威克朗，比起打造一艘新的同級別戰艦所需約110億-130億挪威克朗（約台幣402億至475億元）都還要貴。

▲ 英斯塔號護衛艦。（圖／翻攝自維基百科）

挪威國防大臣安娜（Anne-Grete Strom-Erichsen）透露，挪威海軍總共建有5艘南森級巡防艦（Fridtjof Nansen-class frigate），其中2艘負責執勤、2艘負責維護，剩下的1艘則進行訓練，自從「英斯塔號護衛艦」出事後，海軍無法達到過去的出勤率，無法充分的保護領海，產失了不少的潛在危機，無可奈何之下，目前只好實施「4艘船艦搭配5組艦員」的出勤形式，希望盡量維持原有出勤次數，以便守護好領海安全。

安娜也表示，「雖然挪威政府同意戰鬥力的空缺是有必要填補的，不過目前還沒有決定到底要不要再新建造一艘護衛艦來彌補，畢竟重新開啟造船業生產線所需的成本同樣很高，尤其是對於挪威來說。我想最後政府可能會選擇對外增購一艘船艦，來填補『英斯塔號』的位置。」

據悉，英斯塔號在2018年11月8日凌晨與一艘民用油輪Sola TS相撞，過程中受到嚴重損傷，艦體進水傾斜，在經歷幾天的搶救最後仍然沉入海中。一直到4個月之後，挪威海軍在2艘大型中國製起重機船的協助下，才終於將沉船打撈上岸。