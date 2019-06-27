嘉市青春專案起跑　表揚從警31年資深少年隊偵查佐

▲嘉市暑期保護青少年青春專案起跑。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導



暑假即將來臨，嘉義市2019年「暑期保護青少年—青春專案」正式起跑， 為防止青少年在外涉足妨害身心健康場所，受誘惑加入幫派或從事飆車、吸毒等偏差行為或被害事件發生，由市長黃敏惠帶領市府各相關單位警察局、教育處、社會處、建設處、工務處、都市發展處、消防局、衛生局等，26日晚間於警察局舉行青春專案誓師大會，宣示市府保護青少年決心。黃敏惠也特別致贈紀念品給服務31年、獲獎無數的少年隊偵查佐李永彥，感謝即將退休的李永彥守護嘉義市青少年、熱情熱心付出奉獻。

另外，為響應626｢國際反毒日」，鼓勵各相關單位同仁認真用心關心青少年朋友在外活動情形，並要求警察單位針對易衍生青少年不良行為之娛樂場所，進行全面性臨（路）檢等盤查勤務，以確保暑假期間青少年安全活動空間。





黃敏惠表示，為讓孩子們過安全又安心暑假，每年市府各局處都會提供各式各樣的暑期活動，同時推動青春專案，以最大的能量與決心，讓爸媽安心、孩子健康又開心。黃敏惠也呼籲業者，一起加入守護青少年的行列，讓孩子們擁有一個健康又安全的環境。



青春專案規劃｢淨化妨害青少年成長環境」、｢防制青少年被害」、｢擴大犯罪預防宣導」等三大工作主軸，除加強勸導青少年偏差行為、並積極檢肅少年毒品、幫派犯罪、加強查察兒少性剝削、網路犯罪、取締販售菸品予未滿18歲青少年之業者及違法（規）場所等外，並結合民間團體力量於青少年常用網路工具如部落格、臉書，加強宣導「不要吸毒、不要霸凌、不要參加幫派、不要援交、不要危險駕車、不要求職受騙」等，更積極規劃知識性、休閒性的另類9453學習課程活動，以培養青少年參與正當休閒活動的觀念。



警察局長林水順表示，青少年是我們國家未來的棟樑，各單位將持續執行聯合稽查及各項保護青少年勤務措施，也呼籲社會大眾共同關心青少年安全問題，共同營造優質的成長環境，讓青少年有個健康、快樂及充實的暑假。