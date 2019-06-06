青春專案啟動！草屯分局舉辦3對3鬥牛為青少年迎接健康暑假

▲6月1日在警察局草屯分局於草屯國中舉辦「草屯青年盃三對三籃球鬥牛錦標賽」。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／南投報導

草屯警察分局為宣導青春專案，6月1日在草屯國中舉辦「草屯青年盃3對3籃球鬥牛錦標賽」，與參賽青年學子及家長互動並宣導「防制青少年接觸毒品與被害、防制青少年被吸收加入幫派、防制少年參與詐欺集團、避免兒少被色情行業利用」等四大主軸，期望青少年能迎接一個身心健全的暑假！

▲草屯分局為宣導「108年青春專案」，在草屯國中舉辦3對3籃球比賽。

活動由青少年保護工作經驗豐富的草屯偵查隊分隊長安秀蘭親自帶隊宣導，現場進行宣導防治毒品的有獎徵答，與參賽者互動熱絡，有效展現「反毒、反幫派、反詐欺、反性剝削」教育意義；更有多名家長為關切孩子，向安秀蘭詢問有關預防青少年犯罪等問題，她除詳細回答，也分送宣導傳單。

安秀蘭說，「希望藉由活動，促使學校及社區居民關心青少年保護議題，以達學生放暑假前擴大犯罪預防宣導的目標。」

分局長鄭有益表示，內政部從6月1日0時起至8月31日24時辦理「108年青春專案」，警方將結合民間團體的資源及力量，積極辦理各項活動，加強學生法治教育及安全宣導，盼能減少青少年犯罪率、防制青少年被害，達成拒毒、戒毒與禁賭的目標，營造優質青少年成長環境。