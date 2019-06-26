福衛七號升空後…主推進器「爆炸墜海」回收失敗　SpaceX最困難任務

▲SpaceX火箭主推進器回收失敗。（圖／翻攝自YouTube／SpaceX）



國際中心／綜合報導

美國太空探索公司（SpaceX）獵鷹重型運載火箭25日從美國佛州卡納維爾角發射升空，將包括台灣福衛七號在內的24顆衛星送上軌道，隨後執行一項「最困難降落任務」，也就是要設法回收火箭主推進器。可惜的是，此任務最終宣告失敗，主推進器爆炸墜入大西洋中。

獵鷹重型運載火箭此次執行美國空軍太空測試計畫2號（STP-2）任務，並於當地時間25日凌晨2時30分（台灣時間25日14時30分）發射升空，比預定時間延遲3小時。

▼SpaceX獵鷹重型運載火箭執行STP-2任務，於佛州發射升空。（圖／路透）



升空後第91至106分鐘之間，福衛七號6枚衛星順利脫離火箭進入預定720公里高度，並通過澳洲達爾文地面站進行首次通聯。此外，兩側側翼推進器分別在發射後3分多鐘至8分多鐘回收成功。

不過，在任務開始後第11分鐘左右，獵鷹重型運載火箭主推進器準備降落到大西洋上的「我當然依然愛你」（Of Course I Still Love You）回收平台時，主推進器明顯偏離回收平台，最終墜入海中發生爆炸，成為一團火球。

SpaceX公司馬斯克（Elon Musk）當天先前曾多次表示，主推進器的回收成功率只有50％，並將其形容為「史上最困難的降落任務」。網路轉播主持人也提醒，此次首要任務為部署衛星，回收主推進器只是次要任務。

▼STP-2任務全程直播，影片36分10秒左右，主推進器墜海回收失敗。影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

