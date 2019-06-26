MIT校長替「華裔師生」平反：對他們的處境感到沮喪！

▲麻省理工學院校長萊夫（L. RAFAEL REIF）。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

美國麻省理工學院（MIT）校長萊夫（L. RAFAEL REIF）25日致信全校師生，談到中美關係對學術界帶來的影響，並表示對華裔師生遭美國政府懷疑為「學術間諜」的情況感到沮喪，同時也強調管理學術間諜活動的風險須非常謹慎，不要營造一種毫無根據的懷疑和恐懼的有毒氣氛。

萊夫25日在官網以「移民就像氧氣」為題的一封信致全校師生，他認為，麻省理工學院作為一個全球化的實驗室，吸引了世界上最優秀的人才，還有來自不同文化背景的人們共同創造未來、互相勉勵。但對於華裔成員遭遇的情況，他感到很沮喪。

萊夫強調，他很清楚學術間諜活動的風險，而MIT也制定了謹慎的政策來防範此類違規行為，「但在處理這些風險時，我們須非常小心，不要營造一種毫無根據的懷疑和恐懼的有毒氣氛。」

▲MIT校長發公開信致全校師生。（圖／翻攝MIT官網截圖）



他直言，儘管少數具有中國背景的研究人員可能確實是出於惡意行事，但只是例外，「但在我聽到MIT的研究人員和學生在與政府機構打交道時感受到不公平的審查、被污名化和緊張不安，僅因為是中國人時，我『深感心碎』。」

「作為學者、教師、導師、發明家和企業家，他們不僅是我們之中的模範成員，也是美國社會的傑出貢獻者，但他們卻覺得自己得到的回報是普遍的不信任和不尊重。」萊夫說，關注國家安全風險也是他的首要任務，但過度審查移民會傷害美國和MIT。

最後，萊夫強調，「在像我們這樣的國家中，移民就像是氧氣般，每一次吸入新鮮氧氣都會使整個身體重新充滿活力。作為一個社會，當我們給移民提供機會時，我們都會得到對於我們共同的未來至關重要的燃料。我相信這種智慧將永遠在麻省理工學院的生活和工作中引導我們。我也希望它能繼續指引我們的國家。」

▼ 麻省理工學院（圖／路透社）

