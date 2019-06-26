雙北公車7/1上下車刷卡「分析大數據」　3個月逐條診斷路線

▲柯文哲特地搭公車前往記者會現場。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

雙北市公車將在7月1日起實施上下車刷卡，台北市長柯文哲26日參加雙北市公車上下車刷卡記者會，在致詞中提及，將會分析悠遊卡大數據改善交通。北市府交通局長陳學台則表示，預估在三個月時間搜集資料，針對雙北公車路線做逐條的診斷。

柯文哲在致詞時表示，政治要落實在人民生活的每一天，原則就是簡政、輕稅，簡政就是簡單就好，老是要老百姓有時候上車刷、有時候下車刷，「上車嗶一次，下車嗶一次就解決掉」。

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柯說，對政府也有好處，最近在籌劃Taipei Data Company台北資料公司，刷悠遊卡的數據是很重要的大數據，最近在交通規劃，就是因為少這個資料，沒有辦法精確規劃，包括上下車時間、捷運轉乘等，將資料串連起來，對整個市政建設更有幫忙。

對於柯文哲所提大數據分析，陳學台說明，從7月1日開始實施新制，預估在三個月時間搜集資料，針對雙北公車路線做逐條的診斷，從相關數據分析，看出每一條路線中哪一個站距沒有乘客，或是過於彎繞。

至於刷卡制度改變恐影響上下車人流，陳學台坦言，「會有一些影響，但是評估過，大家只要習慣，應該就不會影響那個大。」陳學台也補充，雙北公車前、後門都有驗票機，不管是從哪個門上下車，都可以在那個門旁邊的驗票機刷卡。

新北市交通局長鍾鳴時表示，目前雙北以鼓勵方式推行，不會用鎖卡方式，整體規劃是逐段的。根據規劃，初期為鼓勵民眾，只要完成一次上下車皆刷卡就可參加抽獎，完成次數越多中獎機率越高；第二階段從109年2月1日開始，若未完成上下車刷卡，將無法享有轉乘捷運、公車、YouBike優惠。

鍾鳴時還說，新北最多有六段票的公車，「對我們來說是更簡單」，上下車各刷卡一次，沒有個人的煩惱，電腦系統設定好，計算好幾段票，對於長程的民眾而言，是降低複雜性。