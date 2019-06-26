熱心消防警利用空檔自我充實　順利考上警大消防系

▲ 嘉義市消防局湖內分隊隊員連盈凱順利錄取警大消防學系，成為該局近5年來第6位考取警大同仁。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

中央警察大學108學年度學士班二年制技術系入學考試日前放榜，嘉義市政府消防局第一大隊湖內分隊隊員連盈凱順利錄取消防學系，成為嘉義市消防局近5年來第6位考取警大二技人員。





連盈凱畢業於臺灣警察專科學校專科警員班第23期消防安全科，曾獲中壢市公所楷模、桃園縣消防局績優人員，於102年由桃園縣政府消防局(現桃園市政府消防局)調回嘉義市服務；除具備救災、救護技能外，在消防安全檢查上更是具有消防設備士專業證照。工作上表現傑出，技能上評比也不落人後，於104年局長盃救護技術操作抽測及107年救護技術普測等兩評比更獲得個人組第2名殊榮。

連除於消防領域具熱忱，休假更熱心服務於自家居住社區，目前擔任現任第四屆及管委會成立時首屆主任委員一職，平時注重社區整潔及管理外，更注重社區公共安全，讓社區住戶都讚歎，有消防主委在社區服務讓住戶住得更安心；金榜題名消息一傳出除同事祝賀外連社區鄰也紛紛於社區群組或當面向主委道賀。

湖內分隊長簡凱奇表示，連員工作表現優異，平時輪服分隊勤業務運作外，更能夠利用時間充實自我實屬不易，足以成為同仁之表率，也期許連員未來能夠繼續保持工作熱忱及熱心助人之精神，不斷的持續精進自己，發揮所學為消防工作及社會奉獻一份心力。