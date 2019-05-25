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浙江玉環直航基隆十週年　今迎接「第20萬」幸運乘客

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▲▼浙江玉環大麥嶼港。（圖／浙江省台辦提供）

▲浙江玉環大麥嶼港，來自台灣的乘客下船。（圖／浙江省台辦提供）

記者陳政錄／浙江玉環報導

浙江省玉環市「中遠之星」客輪直航基隆十週年之際，今（25日）玉環大麥嶼港將迎接第20萬名乘客，象徵兩岸海運通航的一項重要里程碑，為此當地政府將特別舉辦慶祝儀式，並致贈幸運乘客套票及客輪模型，以利這座「海上金橋」，繼續在兩岸交流中發揮作用。

玉環大麥嶼港是繼廈門之後，大陸第二個與台灣直航的客輪航點，2009年開航後不但帶動當地經濟發展，隨貨物運輸的逐步成長，台灣商品體驗店更於今年1月26日，在海峽兩岸（玉環）商品交易物流中心揭牌，成為台灣商品拓銷大陸市場的橋樑。

▼浙江省玉環市大麥嶼口岸，自2009年起兩岸通航，明天將迎接和送走第20萬名乘客。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼浙江省玉環市大麥嶼口岸，自2009年起兩岸通航。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼浙江省玉環市大麥嶼口岸，自2009年起兩岸通航。（圖／記者陳政錄攝）

據了解，去年台灣共有8900多人赴玉環訪問、旅遊，多以穿梭玉環、基隆的「中遠之星」客輪作為首選，其來回票價約1000元人民幣（約合新台幣4550元）左右，更是許多在浙江地區發展的台商首選，以至於營運屆滿十周年之際，累積旅客即將突破20萬人次。

廈門閩台輪渡玉環分公司副經理解偉堯表示，第20萬名幸運兒將從預計今日6點出航，前往台灣的航班上產生；中遠之星自早上8點入港停泊後，下午將在乘客安檢時，致贈第20萬名乘客紀念品，提供艙等升級等服務，盼能以此促進兩岸人員往來。

▲▼ 往返於玉環大麥嶼—台灣基隆的大型客滾輪「中遠之星」 。（圖／中新社）

▲往返於玉環大麥嶼—台灣基隆的大型客滾輪「中遠之星」 。（圖／中新社）

大麥嶼港對台直航於2009年營運以來，一直採用「夕發朝至」的模式，每周六晚上從大麥嶼港出發，次日早晨到達台灣基隆港後，直至五天後的周五晚間，再從基隆返回，成為長三角地區，推進與台灣經貿合作交流、人員往來的重要媒介之一。


事實上，玉環大麥嶼港是浙江省距離台灣最近的「一類口岸」， 與基隆港距離僅163海哩，兩地1945年就已經有貿易往來，直到1988年獲大陸國務院批准，大麥嶼港成為浙江首批對台小額貿易示範試點基地，以及1992年建立「大麥嶼港台貿市場」後，成為當時華東地區最大的台灣飲料集散地。

另為落實地方惠台措施，玉環在其30條政策中，提出打造打造「一帶一路」的黃金水道，給予參與對台貨運航線的企業獎勵外，也對在玉環設立商品貿易公司的台商，提供稅務抵免激勵。

▼浙江省玉環市大麥嶼口岸，自2009年起兩岸通航，內包括兩岸商品交易物流中心。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼浙江省玉環市大麥嶼口岸，自2009年起兩岸通航。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼浙江省玉環市大麥嶼口岸，自2009年起兩岸通航。（圖／記者陳政錄攝）▲▼浙江省玉環市大麥嶼口岸，自2009年起兩岸通航。（圖／記者陳政錄攝）

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