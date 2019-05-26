玉環對台直航破20萬人　台中嬤「第一次搭船就中獎」直呼太驚喜

記者陳政錄／浙江玉環報導

「浙江台州玉環市—台灣基隆」海運航線今年屆滿十周年，運載人次在昨（25）日下午正式突破20萬的里程碑，由從台中來浙江旅遊的劉細妹「第一次搭船就中獎」，成為第20萬名乘客，獲得免費升艙和船票、中遠之星輪船模型，讓她直呼「真的太驚喜、好意外」，下一次還要再來。

劉細妹是第三次來大陸旅遊，前兩次都坐飛機，這次在妹妹的邀請下首次搭乘中遠之星，從基隆港到玉環大麥嶼港後，赴溫州雁蕩山等地旅遊，並在返台時成為第20萬人次的幸運兒。

▲浙江台州玉環-台灣基隆航業客貨輪，5月25日下午誕生第20萬名幸運乘客。（圖／記者陳政錄攝，下同）

25日下午登船前，大麥嶼港口岸共有約400多位，包括赴台旅遊的陸客團、返台的台灣民眾等陸續受檢通關，電腦統計出第20萬人次的誕生，由玉環常務副市長柯壽建頒發授帶，贈送中遠之星模型、一趟往返船票等。劉細妹知道自己成為幸運兒時，雖難掩驚喜卻也不敢置信，直說一開始還以為是有大官或明星要來，媒體、安檢才這麼大陣仗。

往返於玉環大麥嶼港、基隆港的直航船班自2009年開航，客貨輪「中遠之星」2010年投入營運，以「夕發朝至」的模式，每週六晚從大麥嶼港出發，次日早晨到達台灣基隆港，下週週五再從基隆返回，乘客只要睡一覺就能到大陸。

浙台（玉環）經貿合作區管委會主任許敏表示，中遠之星客貨兩用輪，可乘載約600位旅客和200個貨櫃，直航近10年來，客貨流不斷增加，可以說是見證台灣和玉環的兩岸交流持續深化，未來也將積極推進台灣水果進口、免稅口岸申報等業務，促進兩岸經貿合作。

在大麥嶼口岸發展下，台青楊苡苓今年隨父親和父親的合作夥伴，經營台灣商品體驗店，引入台灣特產品銷往長三角等地，她說自己很願意和各地的人們交流，當地對台青提供免費船票等政策，也讓她在這邊生活、發展更為便利。

▲浙台（玉環）經貿合作區管委會主任許敏。

樊沛文曾參與航線首航，後來更經營旅行社帶台灣遊客往返，他在25日上午從基隆抵達玉環時表示，「睡一覺就到」對不少年長旅客來說相對舒適，且從玉環前往高鐵、機場交通也較為便利，相較於台灣飛大陸機票昂貴，也很適合旅行團先搭船到浙江玩幾天後，再前往大陸其他省市旅遊。