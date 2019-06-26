GUCCI「子宮外露洋裝」挨轟　網罵：很噁心

▲「子宮外露洋裝」引起爭議。（圖／品牌提供、翻攝官方IG）



國際中心／綜合報導

正值各大精品陸續發表新一季設計的時刻，GUCCI上個月底也在羅馬舉辦2020早春系列服裝秀，縱使與米老鼠的合作引爆關注，但也有網友將焦點放在一件「子宮外露洋裝」上，留言砲轟「很噁心」、「恐怖」、「壞念以前的GUCCI」等，但也有許多網友持讚賞態度，表明更愛新任創意總監改造後的GUCCI，力挺女人的立場贏來新粉絲。

▲GUCCI 2020早春秀上出現一件「子宮珠繡洋裝」。（圖／品牌提供）



GUCCI自從創意總監Alessandro Michele走馬上任後，風格改變甚多，復古、華麗、潮流感，讓它重回精品寵兒之列，甚至引起許多品牌跟風，可說是時下當紅炸子雞，但人紅是非多，繼先前「黑臉毛衣」引發種族爭議後，這回「子宮外露洋裝」再次惹來非議。

▲2月因「黑臉毛衣」遭批有種族歧視的意味，當時品牌趕緊道歉下架止血。（圖／翻攝官網）



Alessandro Michele為GUCCI操刀的設計，打破性別界限，身體力行支持兩性平權，這回透過新一季作品再次強調立場，針對美國阿拉巴馬州（Alabama）《禁止墮胎法案》發聲，該法案被稱為「全美最嚴苛法案」，禁止女性墮胎，即使因強暴、亂倫等原因懷孕也不例外。

▲「子宮外露洋裝」是針對有「全美最嚴苛墮胎法案」發聲。（圖／翻攝官方IG）



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Alessandro Michele在洋裝上放上「子宮珠繡」力挺女人，秀後受訪表示：「女性應有權利決定自己的身體」。不只如此，他還乾脆在服裝上放上「My Body,My Choice」（我的身體我作主），清楚說明自己與GUCCI支持男女平權、尊重身體自主權的立場。

▲2020早春系列在服裝上加入標語，闡明品牌尊重「身體自主權」的官方立場。（圖／品牌提供）