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千名港人靜默請願！　赴G20與會國領事館遞「反送中訴求」

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圖文／鏡週刊

今（26日）早上9點，香港中環遮打花園已聚集約千名民眾，這是社交網路Telegram網友自發起的活動，趁著G20會議將登場之前，兵分兩路將反對《送中條例》訴求送往G20與會國家的駐港領事館，將造訪19個國家領事館。

20歲的大學生Simon今天到現場聲援，他在612反送中行動裡，人就在立法會前的添美道上，「我是醫療救護組，所在的位置是合法和平示威區，警察還是把催淚彈丟進來，一顆又一顆，很多人退無可退，真的非常危險。」

美國駐港澳總領事館無人出來接待，民眾將標語與陳情信貼在大門口。

Simon說，從612開始，港人真的無法理解，政府人民的訴求毫不在乎，雖說已暫緩修例，但畢竟不是撤回，難保未來又重啟討論。此外，當天是和平集會狀態，後遭暴力鎮壓，無法接受被定位為暴動。

民眾前往美國駐港澳總領事館手舉標語表達訴求。

因此無論如何，他都想親自到場參與，重申「撤回送中條例」「撤回定性暴動」「停止檢控參與者」「追究開槍責任」「林鄭月娥下台」等訴求。他也希望，港人可以爭取到真正的雙普選。

Simon也坦言，自己本來該去上課，「但香港的未來比一天的課重要許多」，他希望，能將香港人的訴求傳遞到國際上。「中國不許我們反抗，但透過國際媒體與各國領袖，或許還有機會。」

這場由網友發起的「反送中19國領事館馬拉松式請願」相當受到注目，路程約12公里，將行經美國、英國、日本等19國領事館。今天晚間8時，民間人權陣線也在愛丁堡花園發起「G20集會」。

相對於前兩週口號陣天的行動，今天這場請願行動定位為「沉默旅行」，參與者多半戴上口罩，沿途不發一語，僅持「WE NEED HELP」等標語手板，身穿黑衣或寫有「LIBERATE HONG KONG」的白衣。
網友製作網路文宣，幽默指此行動為「零旅費！一日閃遊19國」，小字體則是「領事館」與@零簽證」。（翻攝自網路）

行動前一晚，也有網友製作網路文宣，幽默指此行動為「零旅費！一日閃遊19國」，小字體則是「領事館」與@零簽證」，為嚴肅行動帶來些許輕鬆。

這場馬拉松請願於9時半起步，第一站先抵達美國領事館，抵達美國領事館後，大批國際媒體守候在門口，抗爭民眾疾呼「Help Hong Kong」「Free Hong Kong」「放過香港」等口號，隨後轉往歐盟國家領事館請願。


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關鍵字：鏡週刊,反送中,逃犯條例,林鄭月娥,粵港澳要聞

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