天天喝啤酒！29歲男膝蓋腫到走不動　醫檢查「抽出乳白液體」嚇傻

▲男子膝蓋異常腫脹。（示意圖／翻攝自pixabay）



大陸中心／綜合報導

不少上班族工作壓力太大，在下班後都會喝杯啤酒來紓壓，但過量可能會影響健康！廣東有一名29歲男子，因為愛酒成癮，從10幾歲就開始天天喝，直到近日突然感覺到身體不適，就醫檢查後醫生竟從他的膝關節裡抽出「乳白色奶狀液體」，畫面怵目驚心。

據《梨視頻》報導，來自廣東的吳姓男子這半個月來膝蓋一直處在刺骨疼痛狀態，無法行走、甚至無法安穩睡覺，最後只好在友人的攙扶之下前來醫院就診。醫生表示，吳男的膝蓋關節異常的腫脹，最後進行關節穿刺檢查才發現，原本應該要呈現3到5毫升的淡黃色、稍黏稠的關節液，竟然從吳男膝蓋抽出了像牛奶一樣的混濁液體。

▲▼一般人膝關節的組織液是淡黃色，而吳男竟是奶狀的混濁液體。（圖／翻攝自《梨視頻》）



然而，經過醫生問診才發現，吳男從10幾歲便開始習慣性每天都喝啤酒，已經「把啤酒當水喝」，一天最高紀錄可以喝掉10罐啤酒。對此，醫生則解釋，吳男確實罹患痛風，天天喝啤酒導致吳男的尿酸一路飆高，膝蓋裡的牛奶狀液體也和其有關。

所幸最後醫生用了多達1000毫升的生理鹽水反覆沖洗，進一步進行治療，才緩解了吳男的病情，目前他也已經順利出院返家，終於睡上了長久以來的第一次好覺。