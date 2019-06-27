長髮正妹電話亭KTV曬「白皙美腿」遭公審　網見仙氣背影秒暴動

▲網友公審一名長髮妹沒公德心，卻因為長髮妹背影太仙氣，引起網友熱議。（圖／翻攝自微博／全民圖鑑）



大陸中心／綜合報導

「電話亭KTV」近年來興起，相對於傳統KTV昂貴又須訂位，電話亭KTV空間雖小，但該有的歌唱設備一樣不少。不過日前有網友在微博PO照抱怨表示，看到有人竟然直接把腳放在電話亭KTV機器上，認為相當不妥。不過照片中一頭長髮、充滿仙氣的女子卻將網友注意力全拉走，掀起一陣熱議。

▲▼長髮妹將纖細雙腿放在歌唱機上，還比出v字手勢。（圖／翻攝自微博／全民圖鑑）



微博網友《全民圖鑑》24日PO出3張照片，譴責影中人在電話亭KTV中做出不妥行為，「在唱吧做出這種不文明行為，我該如何勸阻會比較讓她容易接受？」只見畫面中的女子大喇喇地將雙腿放在機器上，豪不在意旁人眼光，甚至比出V字手勢，相當沒有公德心。

不過PO文一出後，由於女子一頭微捲長髮、雙腿纖細白皙，充滿仙氣的背影瞬間吸引網友們目光，「小姐姐太好看了」、「帶回家」、「先舔為敬」、「好羨慕的頭髮」、「腿好細」、「帶回家」、「告訴她下面有針孔」、「皮鞭伺候」。

不過也有人懷疑照片是擺拍，「你是怎麼說服她讓你近距離拍照還比剪刀手的？」「木頭和牆都P歪了」。