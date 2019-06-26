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送貨1次5萬！負債男7小時強吞「63條毒香腸」　體內破裂毒發昏迷

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▲警方在高鐵上逮捕疑似體內藏毒的龍男。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲警方在高鐵上逮捕疑似體內藏毒的龍男。（圖／翻攝澎湃新聞）

大陸中心／綜合報導

湖南長沙市一名40歲龍姓男子因沉迷網路賭博，欠下10多萬人民幣（逾50萬台幣）的賭債，日前不惜鋌而走險，甘願成為跨國運毒的「毒騾子」。他按照毒販安排前往緬甸，並在7個多小時內強行吞下63條（共約300克）海洛英「毒香腸」。沒想到運返回長沙途中，有2條「毒香腸」在龍男體內破裂，令他陷入昏迷，差點喪命。

▲警方在高鐵上逮捕疑似體內藏毒的龍男。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲X光發現龍男體內有大量可疑固體狀物品。（圖／翻攝澎湃新聞）

長沙鐵路公安25日表示，6月8日晚上9點，長沙火車南站派出所接獲「運毒」情況通報後，值班所長袁堅立即帶隊，在從廣州開往長沙南站的高鐵上，拘捕疑似人體藏毒的龍男。經初步審訊後，龍男坦承自己吞下毒品，隨後被警方帶到長沙市第八醫院時，龍男突然昏迷不醒，只好再轉送到省人民醫院搶救。經X光檢查，發現龍男體內有大量可疑固體狀物品。醫生判斷龍男符合體內毒品破裂的症狀，經搶救及8天的「排毒」後，龍男先後10多次排出61條完整及2條已破裂滲漏的「毒香腸」。

▲警方在高鐵上逮捕疑似體內藏毒的龍男。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲警方審訊龍男。（圖／翻攝澎湃新聞）

龍男事後向警方供稱，從小家境清寒，曾在廣州打工，去年因沉迷網路賭博而欠下賭債，所以四處尋找能一夜暴富的工作。今年5月份，龍男在網路上看到一則「送貨一次有1萬元左右薪水」的打工機會，隨後也成功透過微信和對方聯繫。他到達緬甸後，才得知「送貨」是人體藏毒，雖然有些恐懼，但在毒販的暴力恐嚇加上1.2萬元人民幣（約5萬5000元台幣）的誘惑下，花了7個小時強行將「毒香腸」吞下，最後乘坐飛機回到廣州，再轉乘高鐵前往長沙南站。

在醫院昏迷被救醒後，龍男表示，「要不是被警察抓了，連命都沒了。」他說，自己在吞下毒品的5天內，因害怕在運送途中排出毒品，又擔心「毒品」在體內破裂，因此幾乎禁水禁食，並且盡量減少活動，更忍受著腹痛的煎熬。

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關鍵字：長沙,毒香腸,人體藏毒,跨國運毒,昏迷

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