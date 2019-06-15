「Roger」才可以…男員工回覆「ok貼圖」慘被開除　超龜毛老闆惹網噴

▲pub男員工因在聊天群組回覆老闆[ok]貼圖，慘被開除。（圖／翻攝自《時間視頻》）

大陸中心／綜合報導

面對老闆的訊息指令，要怎麼回覆才是正確的呢？近日，湖南長沙一名夜店員工因在聊天群組回覆老闆「ok貼圖」被批「不懂規矩」，隨後遭到開除。事後他怒稱，「我脾氣好，忍住沒動手，很多同事都覺得過分」。事發之後，酒吧要求全員回覆代表收到的「roger」顯示接收到老闆訊息。

《時間視頻》報導，湖南省長沙市某pub品牌部組長6月10日在微信群組通知事情。一男員工回覆「ok貼圖」被組長反問，「收到回覆收到，這點規矩都不懂嗎？」隨後，這位組長在群組和員工說，「一會兒自己去找人事辦理離職手續」。

這位員工暴怒表示，「目前離職手續正在走，大多是同事也覺得領導做法太過分，我脾氣好，忍住才沒動手」。事發後，這家pub規定全員回覆「Roger」接收指令。對於此事，pub品牌部組長表示不願回應。

網友們紛紛認為，「這種操作，也是醉了，還不能ok啦？」、「還Roger？淨整些花裡胡哨的東西」、「或許只是為開除找了個理由、這個手勢並沒有什麼問題」、「好大的官威啊」！

類似事件近日在大陸頻頻曝光。大陸一位女OL近日上網抱怨，因為用一個「嗯」回覆老闆，就被「批評教育」，讓她決定月底就要離職。

不過，網友卻紛紛幫這位老闆說話，「我覺得老闆說得沒錯，這樣的老闆可以使你成長」、「老闆說得對，好好學學」、「嗯、啊、哦 這三字在聊天中是最敷衍的回覆，一個人再想找你聊天，也會因為這三個字而絕望」、「現在的人越來越不懂禮貌了，還噴老闆」。