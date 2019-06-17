台東女騎士撞上「牠」喪命！　警追肇事水牛追究飼主責任

▲女騎士撞上水牛摔車倒地昏迷，路過熱心駕駛報案並依警消指示，施以CPR心肺復甦急救術，直到救護車抵達由救援人員接手並送醫急救。（圖／民眾提供）

記者王兆麟 ／台東報導

台東東河鄉省道台11線七里橋路段，16日晚間一名女騎士疑因道路昏暗，撞上走在公路上的水牛而重摔當場昏迷，路過駕駛人報案後並依消防人員指示為她進行CPR心肺復甦急救，直到救護車趕到接手，女騎士雖經搶救送醫最後仍宣告不治。

目擊民眾說，16日晚間8時多，他開車經過省道台11線七里橋段時，前方車輛突然緊急剎車，他也跟著剎車並下車一探究竟，往前走發現一輛機車倒地，一旁女騎士女子躺在路上，前車駕駛也跑來説：「女騎士撞上了水牛」。

在現場打電話報案後，前車駕駛以手機依警消人員指示對昏迷的女騎士實施CPR急救，直到救護車趕到後接手，女騎士被緊急送往台東馬偕醫院，當晚11點多醫院通知「婦人沒救回來」。

省道台11線花東海岸公路兩旁，在地農友在田野間飼養牛隻，牛群闖上馬路造成汽機車夜間撞牛的事件時有所聞，之前有二起汽車駕駛受到驚嚇、車輛撞凹毀損，也曾有水牛因車禍死亡。

這起車禍造成女騎士傷重不治，台東縣警局成功分局已著手調查，除了追捕肇事水牛外還要查明飼主追究相關刑責，警方目前以刑事案件偵查不公開新規定，對於相關案情完全不願意透露任何訊息。