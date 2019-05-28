　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

少年落水昏迷3周　媽媽一噴「最愛的止汗劑」立刻張眼醒了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

昏迷,中毒。（圖／達志／示意圖）

▲少年因為落水而昏迷不醒。（圖／達志／示意圖）

國際中心／綜合報導

英國13歲少年卡茨珀（Kacper Krauze）2月與朋友在划船時不慎落水，不會游泳的他在冰冷的水中待了25分鐘，雖然被醫護人員救回性命卻陷入昏迷。他的母親原本覺得情況並不樂觀，直到有天她把兒子每天都會使用的止汗劑帶進加護病房，熟悉的氣味竟讓兒子醒過來，「這是一個奇蹟。」

《每日郵報》報導，卡茨珀2月與好友在河邊划船，意外落水，儘管他在前往醫院的路上被救了回來，但由於在水中的時間過久導致缺氧，他陷入昏迷整整3周，過程中都住在加護病房。

卡茨珀的母親克勞茲（Krauze）說，她與家人不斷想要喚醒兒子，卻都沒有成效，一名護理師則建議她可以帶一些兒子用過的盥洗用品。最後，她拿了卡茨珀經常使用的止汗劑，當她一噴灑，她看見孩子立刻睜開雙眼，「他肯定記得那是他最喜歡的氣味。」

The Lynx effect

Daily Mail 發佈於 2019年5月27日 星期一

克勞茲回憶，她原本試過播放音樂，在床邊跟兒子講好幾個小時的話，這些方法都派不上用場，最終居然是止汗劑讓孩子甦醒。現階段，卡茨珀除了說話與使用右手會比較吃力之外，恢復狀況大致良好。

卡茨珀非常感謝所有幫助他的醫院人員，當然，他也不忘自己經常使用的止汗劑，「我從未想過這能讓我從昏迷中醒過來，我現在仍會每天使用它，就像我的幸運符。」

有研究指出，刺激觸覺、聽覺、嗅覺等感官，可能有助於讓患者從昏迷中醒過來。英國國民保健署（NHS）建議訪客，可以與昏迷的患者交談，握住對方的手，或是播放音樂，以及在病房內放置花朵、噴灑病人喜歡的氣味等。

ET快訊
22歲美貧妹嫁「有錢人」！婚後8天驚遭騙：家裡連像樣廁所都沒
紅燈過馬路被「92歲翁撞飛」兄妹雙亡　網批活該！家屬淚：拜託
2019新iPhone情報再洩！除了三鏡頭「還有這4個亮點」

關鍵字：止汗劑,昏迷,氣味

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

22歲美女貧妹嫁「有錢人」！婚後8天驚覺遭騙「家裡連像樣廁所都沒有」

耳朵拉出5公分ＯＯ！韓妹入住高級渡假村　躺床「瞬間爆痛」嚇瘋

時速破百！爸開車突癲癇發作昏倒　10歲勇妹抓方向盤撞草叢救命

不甘心看華為領先！　美名嘴：美國才想用5G監控全球

少年落水昏迷3周　媽媽一噴「最愛的止汗劑」立刻張眼醒了

日本首位國賓晚宴！川普僅「香檳杯碰唇」　堅持「滴酒不沾」原因曝光

將致1000萬人死亡！全球65%河流驗出抗生素　恐催生「超級病原體」

日經濟大臣：川普期盼美日貿易談判儘快取得進展

才剛學片假名…沖繩童一眼糾出圖鑑錯誤　專家拜服：你才6歲啊！

川普抵制華為「鄉村手機陷斷訊危機」　7億美元也難救

因「超商沒垃圾桶」吵翻！黑衣婦不滿爭論：請店長接電話

北捷女清潔工請假被刁突抓狂　拿拖把打趴女督導：就要她死

他闖「中線車道攔車」遭撞飛輾過　頭顱變形慘死...妻哭：只是想加油

「沒有B-boy，睏到想睡！」　吳建豪.韓庚battle靠Breaking決勝負！

鍾明軒被酸「媽媽過世還不覺悟」 每晚都想自殺：大家都不了解...

快撞到惹...教練崩潰狂喊踩煞車 她傻問「哪個？」下秒悲劇QQ

王嘉爾「咬唇+抖肩」男人味爆發　 你有一個缺點..N度示愛閆澤歡

「我很不想選總統」 柯文哲：別人領導國家更危險

《這！就是街舞》驚見女團成員　許凱皓成功晉級羅志祥戰隊

蕭敬騰.袁野夕臉貼臉合唱　共用一支麥..害羞解釋「是省預算」

22歲美女貧妹嫁「有錢人」！婚後8天驚覺遭騙「家裡連像樣廁所都沒有」

耳朵拉出5公分ＯＯ！韓妹入住高級渡假村　躺床「瞬間爆痛」嚇瘋

時速破百！爸開車突癲癇發作昏倒　10歲勇妹抓方向盤撞草叢救命

不甘心看華為領先！　美名嘴：美國才想用5G監控全球

少年落水昏迷3周　媽媽一噴「最愛的止汗劑」立刻張眼醒了

日本首位國賓晚宴！川普僅「香檳杯碰唇」　堅持「滴酒不沾」原因曝光

將致1000萬人死亡！全球65%河流驗出抗生素　恐催生「超級病原體」

日經濟大臣：川普期盼美日貿易談判儘快取得進展

才剛學片假名…沖繩童一眼糾出圖鑑錯誤　專家拜服：你才6歲啊！

川普抵制華為「鄉村手機陷斷訊危機」　7億美元也難救

保險局整頓高儲蓄型保單　各保險公司現在新發的保單就須調整

口碑掛保證！「經典保養」全新升級，夏季人氣TOP3出列

宏碁Computex展示新品牌筆電　陳俊聖：ConcetpD專為設計者而生

台南萬安號演習　無論鬧市老街都淨空過程逼真順利

富邦、璞園、裕隆仍觀望　CBL職籃仍陷難解僵局

北市警速逮闖臨檢站毒蟲　警署長陳家欽：「力挺嚴正執法」

其實阿拉丁才是真正的公主！　「五點證明上熱搜」網驚：全都符合

再增一例麻疹！北部20餘歲男 染病　可傳染期曾在IKEA活動

出國玩沒人要合照...許富凱心碎「不夠紅」　原因曝光超溫馨

峇里島直擊／下一任鋼鐵人？「暴雷王」小蜘蛛沒否認：我會繼承他的…全場驚了

男老師狂摟女學生 「從髮梢撫摸到腰」20秒影片曝光

國際熱門新聞

即／日本公園傳隨機砍人！2死1..

充電玩手機　男手指被「電到斷裂..

聖母峰如屠殺　加拿大男攻頂嚇壞

聖母峰成屍山！沿路及帳棚都有屍

生命靈數看個性　美日韓領導人全..

直播狂飆220公里！2男撞車爬..

聖母峰塞爆11死　登山客：擠得..

即／持雙刀攻擊學童　日男自戕亡

川崎無差別殺人　日鄉民再挖殘殺..

WHO首次認定　過勞是一種疾病

男持雙刀接連砍人　小學生等校車..

他征服聖母峰報平安　卻失聯喪命

天皇不用翻譯　川普：英文哪學的

即／國會通過　奧地利總裡遭罷免

更多熱門

相關新聞

他熬夜10天　口吐白沫昏迷急送醫

南京的徐先生最近幾乎天天都熬夜，忙到半夜12點以後才睡覺，沒想到10多天後突然發生消化道大出血，失血量超過2000c.c.，送醫時處於缺氧缺血的狀態，昏迷不醒且口吐白沫。所幸值班醫師和護士及時搶救，連跑了6次血庫為患者取血，才成功將他從鬼門關救了回來。

屏東縣內埔民宅火警　母女兩人死亡

台東受刑人心肌梗塞　護心計畫救回一命

夫妻吵架怒打兒出氣！2月大男嬰變殘疾

車禍昏迷遭拖行丟路邊　肇逃嫌辯：他眼睛還睜著

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 具荷拉 喬喬 復仇者聯盟 隨機殺人 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 王柏融 王令麟 吳奇隆劉詩詩 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 黑洞 許志安 陳偉殷 王令麟 巴黎聖母院 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 王令麟 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 微熱山丘

熱門新聞

做胎夢真懷孕！媽聽完女兒一段話狂哭：好內疚

即／日本公園傳隨機砍人！2死16傷

未滿14歲！他爆膿汁：幫男同學OO傳染

15歲小女友劈腿　台中「邊緣男」上門怒殺她全家

充電玩手機　男手指被「電到斷裂」慘死

孫生約到明日花綺羅　床照曝光

台研究：吃鳳梨3個月　可消滅70%飛蚊症

喬喬親筆信曝光　和媽媽約好「下次見面」

心測「伸出一隻手」看你的真實性格！

薇薇癌逝2年！夫環島：請妳跟好

台正妹直播主「日本遭男星性侵監禁14天」！

連兩胎不知父親是誰！21歲母親丟包男嬰害他活活餓死

摸到粉絲手上自殘傷疤　洛基秒抱緊

被北捷清潔工狂揍！督導女兒哭了：我媽沒有錯

幫帶小孩卻淤青　7少逼情侶活春宮

更多

最夯影音

更多

因「超商沒垃圾桶」吵翻！黑衣婦不滿爭論：請店長接電話

北捷女清潔工請假被刁突抓狂　拿拖把打趴女督導：就要她死

他闖「中線車道攔車」遭撞飛輾過　頭顱變形慘死...妻哭：只是想加油

「沒有B-boy，睏到想睡！」　吳建豪.韓庚battle靠Breaking決勝負！

鍾明軒被酸「媽媽過世還不覺悟」 每晚都想自殺：大家都不了解...

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面