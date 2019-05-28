少年落水昏迷3周　媽媽一噴「最愛的止汗劑」立刻張眼醒了

▲少年因為落水而昏迷不醒。（圖／達志／示意圖）



國際中心／綜合報導

英國13歲少年卡茨珀（Kacper Krauze）2月與朋友在划船時不慎落水，不會游泳的他在冰冷的水中待了25分鐘，雖然被醫護人員救回性命卻陷入昏迷。他的母親原本覺得情況並不樂觀，直到有天她把兒子每天都會使用的止汗劑帶進加護病房，熟悉的氣味竟讓兒子醒過來，「這是一個奇蹟。」

《每日郵報》報導，卡茨珀2月與好友在河邊划船，意外落水，儘管他在前往醫院的路上被救了回來，但由於在水中的時間過久導致缺氧，他陷入昏迷整整3周，過程中都住在加護病房。

卡茨珀的母親克勞茲（Krauze）說，她與家人不斷想要喚醒兒子，卻都沒有成效，一名護理師則建議她可以帶一些兒子用過的盥洗用品。最後，她拿了卡茨珀經常使用的止汗劑，當她一噴灑，她看見孩子立刻睜開雙眼，「他肯定記得那是他最喜歡的氣味。」

The Lynx effect 由 Daily Mail 發佈於 2019年5月27日 星期一

克勞茲回憶，她原本試過播放音樂，在床邊跟兒子講好幾個小時的話，這些方法都派不上用場，最終居然是止汗劑讓孩子甦醒。現階段，卡茨珀除了說話與使用右手會比較吃力之外，恢復狀況大致良好。

卡茨珀非常感謝所有幫助他的醫院人員，當然，他也不忘自己經常使用的止汗劑，「我從未想過這能讓我從昏迷中醒過來，我現在仍會每天使用它，就像我的幸運符。」

有研究指出，刺激觸覺、聽覺、嗅覺等感官，可能有助於讓患者從昏迷中醒過來。英國國民保健署（NHS）建議訪客，可以與昏迷的患者交談，握住對方的手，或是播放音樂，以及在病房內放置花朵、噴灑病人喜歡的氣味等。