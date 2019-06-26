　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

影／傘兵墜落原因曝光！2人「上下重疊」傘具糾纏…同營第二起意外

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

社會中心／綜合報導

陸軍航空特戰指揮部25日表示，單位內所屬的空降訓練中心上午發生傘兵墜落意外，2名學員跳傘時，由於位置重疊，導致發生傘具糾纏、吃風不足的情況，從60英呎（18公尺）的高空墜落，造成脊椎受傷。針對這起案件，軍方表示，2人都是合格的傘兵，都有超過10次的跳傘經驗，但意外發生原因與「同營」的秦良丰不同。

對於墜落的原因，航特部政戰副主任梁廷蔚表示，高姓、施姓2名學員在1350英呎（約411公尺）的高度跳出機門後，傘具都有順利張開，但高姓學員卻重疊在施姓學員的上方，導致傘具沒有完全吃風，降落到離地約60英呎（18公尺）時，高姓學員踩在施姓學員的傘面上，發生纏繞的情況，來不及拉開副傘，才出現雙雙墜地的情況。

軍方指出，2名學員都是合格傘兵，都有超過10次的跳傘經驗，是成熟的跳傘士兵，且跳傘時，氣候情況也都符合標準，沒下雨、也無瞬間強風。

▼軍方表示，發生意外的傘兵都是成熟的跳傘士兵。（合成圖／民眾提供、記者季相儒攝）

▲▼傘兵墜落意外。（合成圖／民眾提供、記者季相儒攝）

軍方說明，這次的意外與秦姓士兵的原因不同，是「落地前傘具吃風不足」，才導致快速落地、受傷。詳細情況仍有待專案小組釐清。

陸軍特戰指揮部上兵秦良丰2018年5月17日跳傘時，因「主傘未完全張開、副傘吃風不足」而墜地、昏迷，當時一度昏迷指數只剩下3，經過童綜合醫院醫療團隊的搶救，成功完成治療、順利在台北三軍總醫院進行復健。而這次發生意外的2人，恰好與先前墜地的秦良丰「同單位、同營」。

▼經過搶救、復健，傘兵秦良丰目前已可一次行走200公尺。（圖／軍聞社提供）

▲▼傘兵秦良丰。（圖／軍聞社提供）

軍方說明，25日上午進行的訓練是「特殊地形傘訓」，也就是所謂的「鐵漢裝」。由於進行山地跳傘時，會在山林裡降落，很有可能遇到樹枝、坑洞、岩石等崎嶇地形，因此裝配鐵漢手套、鐵漢頭盔的鐵漢裝能夠保護人體大動脈、關節等重要器官。此外，鐵漢裝也在關節處配有保護墊，能夠降低著陸時被地勢、尖銳物體割傷、劃傷的情況。

至於2人受傷的情況，軍方指出，2人雖然腰椎骨折，但落地後意識清楚、生命跡象也相當穩定，目前高姓學員正在開刀治療，施姓學員傷勢較輕，還在觀察當中。軍方說明，2人手腳活動都正常，未來的治療、恢復則交由醫院處理。

▼軍方表示，目前2人生命跡象穩定、手腳活動也正常，未來恢復過程將由醫院負責。（圖／記者季相儒、賴君欣攝）

▲▼ 屏東2傘兵「傘具重疊」墜落60公尺！腰椎2、4節受傷　緊急開刀救治中 。（圖／記者季相儒、賴君欣攝）

ET快訊
中職／休息室封王！桃猿吃便當坐收連5季季冠軍
偏鄉孩子「塞進垃圾袋」渡河上學！寧可賭命不遲到　畫面震撼全球
剛辦完婚禮1週…網紅火速宣布離婚！怒控老公出軌：不需要男人了

關鍵字：傘兵,跳傘,鐵漢裝,高空墜落,弄軍航空特戰指揮部,秦良丰,梁廷蔚

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

撥草叢驚見「美魔女白骨」！2大靈異巧合成關鍵　老刑警都發毛

影／傘兵墜落原因曝光！2人「上下重疊」傘具糾纏…同營第二起意外

24小時內搶通汐止秀山路！救災團隊漏夜蓋布清土　住戶已可安全出入

北埔冷泉往五指山必經路崩塌！道路封閉　用路人請注意改道

憲法法庭審教師年改　行政院：老人花費較少！？引激辯

長榮罷工意外插曲！　網路瘋傳酒店妹混入空姐群「抬身價」

200呎高空跳出！22歲「鐵漢裝」老鳥傘兵被踩到…54秒墜地重摔

高雄溫州「小三通」成防疫漏洞？　海巡署疫區船將百分百安檢

「要賞保母3巴掌！」愛心正義哥助台中虐嬰案　欲動私刑網戰翻

加熱雞腿便當慘遭燒死！智能家電暗藏危機…電氣起火2大元兇揭曉！

「大小姐」吳兆絃參加選秀　華晨宇大批「沒靈魂」...她崩潰哭了！

爽一夏！生蠔丟進啤酒乎乾　泰式日式鍋、現烤焗烤任你吃

暖心司機載客突遇火燒車　爬橋墩冒險救火：我盡力了

最暖父親節！玩偶暗藏懷孕驚喜 壯漢爸緊抱痛哭：最棒禮物

吳宗憲：藝能界的事都雞婆一下　「講的就是真的，否則就不講」

黃鐙輝捕獲「寶可夢阿伯」　超持久抓寶神器ZenFone Max曝光

第三次被酸！韓國瑜與模範生合影 學生拿這本《為什麼愛說謊》合照

反罷工內勤嗆「不爽我來做」　空姐反酸：妳這臉能考上空服員嗎

挑戰台灣人底線！流水麵機夾珍珠　她這樣喝珍奶...網：不要再玩了喔！

韓國瑜政見會3分鐘跳針狂謝高雄人　「3大保證」讓網友全崩潰了

撥草叢驚見「美魔女白骨」！2大靈異巧合成關鍵　老刑警都發毛

影／傘兵墜落原因曝光！2人「上下重疊」傘具糾纏…同營第二起意外

24小時內搶通汐止秀山路！救災團隊漏夜蓋布清土　住戶已可安全出入

北埔冷泉往五指山必經路崩塌！道路封閉　用路人請注意改道

憲法法庭審教師年改　行政院：老人花費較少！？引激辯

長榮罷工意外插曲！　網路瘋傳酒店妹混入空姐群「抬身價」

200呎高空跳出！22歲「鐵漢裝」老鳥傘兵被踩到…54秒墜地重摔

高雄溫州「小三通」成防疫漏洞？　海巡署疫區船將百分百安檢

「要賞保母3巴掌！」愛心正義哥助台中虐嬰案　欲動私刑網戰翻

加熱雞腿便當慘遭燒死！智能家電暗藏危機…電氣起火2大元兇揭曉！

伊斯特本網賽／第2盤吞蛋　謝淑薇遭前球后橫掃

桃園騎士等紅燈…後照鏡驚見「五腳蜈蚣」饋咖！　萬人讚爆：台灣人默契

政見會完還是緊張…「最強外掛」郭台銘深夜FB：以後就會不一樣了

深V妹甜笑就狂晃！超暈「25秒影片」神人開門　網暴動：和平獎頒給妳

化妝技術被公司清潔阿姨「神輾壓」　萬人驚呆：隱藏版美妝大王

撥草叢驚見「美魔女白骨」！2大靈異巧合成關鍵　老刑警都發毛

被嗆「X障」！川普爆氣了　推特連發：會讓伊朗完全消失

替韓「國政願景」打分數　郭台銘幽默擠眉：人家地盤耶！不要見縫插針

女學生從獎狀拉出嗆聲紙條　韓國瑜「動手制止」：這有點敏感

影／台中騎士「高壓水槍」洗狗　毛孩張嘴哀號…網友罵翻了

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

社會熱門新聞

他分屍日女大生關28年　家屬拒..

老鳥傘兵被踩到…200呎高空墜..

2傘兵「上下重疊」糾纏墜落　同..

北聯幫迎舊幫主　圓山飯店百桌晚..

貓空賞花「停車打錯檔」　男撞死..

血鷹幫「槍痴」網紅女友曝光　深..

【美魔女成冤魂1】老刑警都發毛..

即／北市大同區18歲女疑上吊輕..

沒錢搭車走百公里回家　3天吃2..

網傳酒店妹參加罷工？　自拍充空..

地檢署拍賣賓士　還可預約賞車

「要賞保母3巴掌！」愛心正義哥..

即／從4樓公寓摔落！19歲冷氣..

正義哥直播鞭刑招會員　律師勸：..

更多熱門

相關新聞

老鳥傘兵被踩到…200呎高空墜地重摔

陸軍航空特戰指揮部25日上午9時執行特種地形訓練班跳傘訓練，高姓、施姓受訓學員前後跳出機艙，經過54秒後傘具交疊，導致吃風不足，在離地200呎（約60公尺）高度碰撞、墜地，造成腰椎、腳掌等處骨折。軍方指出，2人皆是上兵、也是合格傘兵，服役3年，有超過10次跳傘經驗。

快訊／屏東2名傘兵跳機後墜地！疑吃風不足搶救中

屏東2傘兵墜落18公尺　開刀救治中

國軍蛙人、傘兵精訓照　獲巴黎攝影大賽肯定

堅毅驃悍！傘兵秦良丰「可走200公尺」

讀者迴響

發燒話題

味全龍 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

韓國瑜3分跳針謝高雄！網友崩潰了

長榮溫情喊話　內部Line訊息曝光

她下車大喊「我要死在你車上！」　傻眼結局網笑翻

熱帶低壓往北成3號颱？大雨再灌大台北

剛拿贊助辦完婚禮…網紅1週火速宣布離婚！

親媽一句話...女砸千萬整型300次

33K男年存35萬　超刻苦生活曝光

18歲男卡進碎肉機　只剩一雙腳在外

最容易招來渣男的3個星座女！

罷工隔天黃金交叉！空姐支持度跌破2成

浩子上工！于美人曝「他後台超暖舉動」

網辦模擬投票　78％支持郭台銘

壓力大睡不著！簡單這樣做秒入眠

林允幫周潔瓊撇緋聞：瓊瓊很忙！　網友傻眼「豬隊友」

Romeo過2歲生日！周杰倫「1家4口慶生照」罕見曝光啦

更多

最夯影音

更多

「大小姐」吳兆絃參加選秀　華晨宇大批「沒靈魂」...她崩潰哭了！

爽一夏！生蠔丟進啤酒乎乾　泰式日式鍋、現烤焗烤任你吃

暖心司機載客突遇火燒車　爬橋墩冒險救火：我盡力了

最暖父親節！玩偶暗藏懷孕驚喜 壯漢爸緊抱痛哭：最棒禮物

吳宗憲：藝能界的事都雞婆一下　「講的就是真的，否則就不講」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面