影／傘兵墜落原因曝光！2人「上下重疊」傘具糾纏…同營第二起意外

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陸軍航空特戰指揮部25日表示，單位內所屬的空降訓練中心上午發生傘兵墜落意外，2名學員跳傘時，由於位置重疊，導致發生傘具糾纏、吃風不足的情況，從60英呎（18公尺）的高空墜落，造成脊椎受傷。針對這起案件，軍方表示，2人都是合格的傘兵，都有超過10次的跳傘經驗，但意外發生原因與「同營」的秦良丰不同。

對於墜落的原因，航特部政戰副主任梁廷蔚表示，高姓、施姓2名學員在1350英呎（約411公尺）的高度跳出機門後，傘具都有順利張開，但高姓學員卻重疊在施姓學員的上方，導致傘具沒有完全吃風，降落到離地約60英呎（18公尺）時，高姓學員踩在施姓學員的傘面上，發生纏繞的情況，來不及拉開副傘，才出現雙雙墜地的情況。

軍方指出，2名學員都是合格傘兵，都有超過10次的跳傘經驗，是成熟的跳傘士兵，且跳傘時，氣候情況也都符合標準，沒下雨、也無瞬間強風。

▼軍方表示，發生意外的傘兵都是成熟的跳傘士兵。（合成圖／民眾提供、記者季相儒攝）







軍方說明，這次的意外與秦姓士兵的原因不同，是「落地前傘具吃風不足」，才導致快速落地、受傷。詳細情況仍有待專案小組釐清。

陸軍特戰指揮部上兵秦良丰2018年5月17日跳傘時，因「主傘未完全張開、副傘吃風不足」而墜地、昏迷，當時一度昏迷指數只剩下3，經過童綜合醫院醫療團隊的搶救，成功完成治療、順利在台北三軍總醫院進行復健。而這次發生意外的2人，恰好與先前墜地的秦良丰「同單位、同營」。

▼經過搶救、復健，傘兵秦良丰目前已可一次行走200公尺。（圖／軍聞社提供）

軍方說明，25日上午進行的訓練是「特殊地形傘訓」，也就是所謂的「鐵漢裝」。由於進行山地跳傘時，會在山林裡降落，很有可能遇到樹枝、坑洞、岩石等崎嶇地形，因此裝配鐵漢手套、鐵漢頭盔的鐵漢裝能夠保護人體大動脈、關節等重要器官。此外，鐵漢裝也在關節處配有保護墊，能夠降低著陸時被地勢、尖銳物體割傷、劃傷的情況。

至於2人受傷的情況，軍方指出，2人雖然腰椎骨折，但落地後意識清楚、生命跡象也相當穩定，目前高姓學員正在開刀治療，施姓學員傷勢較輕，還在觀察當中。軍方說明，2人手腳活動都正常，未來的治療、恢復則交由醫院處理。

▼軍方表示，目前2人生命跡象穩定、手腳活動也正常，未來恢復過程將由醫院負責。（圖／記者季相儒、賴君欣攝）

