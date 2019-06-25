200呎高空跳出！22歲「鐵漢裝」老鳥傘兵被踩到…54秒墜地重摔

社會中心／屏東報導

陸軍航空特戰指揮部25日上午9時執行特種地形訓練班跳傘訓練，高姓、施姓受訓學員前後跳出機艙，經過54秒後傘具交疊，導致吃風不足，在離地200呎（約60公尺）高度碰撞、墜地，造成腰椎、腳掌等處骨折。軍方指出，2人皆是上兵、也是合格傘兵，服役3年，有超過10次跳傘經驗。

陸軍航特部指出，25日上午空降訓練中心於所屬屏東空降訓練中心執行跳傘訓練，原計畫45人要跳出，但實際跳出2梯次共20人，飛行高度約1350呎，使用傘具皆符合安全。其中高姓、施姓2名受訓學員為同一波次，自同一機門前後跳出機艙後，運作皆正常，也符合傘具相距6.3公尺距離，但經過大約54秒，高員踩到施員傘上，2人傘具重疊，在離地200呎左右發生碰撞，導致傘具吃風不足，雙雙墜落。

▲200呎高空跳出！老鳥傘兵被踩到…54秒墜地重摔。（圖／東森新聞）



軍方指出，2名受傷學員均為上兵，都是特三營合格傘兵，服役3年，有約16次跳傘經驗，算是相當成熟的跳傘士兵，當時跳傘條件都符合，沒下雨、也無瞬間強風。去年2人也曾在台中清泉崗基地執行反空降跳傘操演，和當時跳傘受傷的秦良丰是同營弟兄，時隔一年再次因跳傘發生意外。

軍方表示，2人25日上午身著俗稱「鐵漢裝」的特殊地形跳傘裝，進行特殊地形跳傘前置訓練的第2次跳傘。2人受傷原因和秦良丰不同，秦員是在1300呎高空跳傘，因主傘張傘不完全、副傘吃風不足而墜地，這次則是落地前才因傘具吃風不足，導致落地速度較快受傷，並非高空墜地。確切事發原因仍待專案小組釐清。

22歲施姓和26歲高姓上兵落地後，造成腰椎骨折，所幸意識清楚、生命徵象穩定，經緊急送醫，目前高員正在開刀治療，施員傷勢較輕仍在觀察中，施爸爸也從嘉義趕到場探望，見到兒子意識清醒鬆了一口氣，2人已後送高雄國軍醫院治療。軍方表示，2人手腳活動都正常，但未來復原狀況則交由醫院處理。