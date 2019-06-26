6月必看美妝新品特搜：innisfree黑管唇膏、NARS極致高潮限量系列

瀏覽、購賣美妝品是現代女性的生活確幸，這篇就從滿足這樣的慾望開始，一次蒐羅這段期間、讓人生火的美妝新品們，價格細節一一解析、讓女孩看完一篇就一次知道最新的下手目標，只是V編提醒大家，小心看完會有副作用、讓錢包不小心打開太多。女孩們、準備好了嗎?



innisfree 超服貼粉漾唇膏3.1g，NT$470

韓妞們SNS瘋狂洗版的黑管唇膏終於要在台灣上市，不同之前清新包裝，搖身一變成為黑色霧面管身與磁扣蓋子設計，只需塗抹一次即可立即呈現鮮明飽滿的色澤。

女孩最該鎖定的色號絕對是#06肉桂奶茶，因為大缺貨而讓這支必須延到7月1號才在台灣上市。

紀梵希Givenchy禁忌唇印 7.5ml／NT$1,250

擦起來輕盈柔軟宛如保濕水感精華，待色澤完整附著在唇瓣上，展出迷人絲絨霧光；獨創持久潤澤配方，更可使唇紋隱形，令雙唇擁有不可思議的舒適上妝感受。

真人實擦#02粉紅美學，帶點珊瑚粉的蜜桃色，為雙唇點綴出柔美嬌柔的女性氣質。

真人實擦##08前衛迷棕，很獨特的豆沙棕色調，擦在嘴上意外搶眼顯白。

NARS 2019 高潮限量系列，NARS高潮2019限量版腮紅8g／NT$1,450、NARS高潮亮采露15ml／NT$1,100 （6月28日上市）

對NARS而言高潮腮紅不只是腮紅，更代表著女性大膽無畏的自我表達，因此，品牌每年都會選在夏季推出一系列關於高潮的主題產品，今年除了限量玫瑰金屬外殼的加大版高潮腮紅，還有革命性"液態打亮"，NARS高潮亮采露，塗抹在顴骨、唇峰與鼻樑，立即輕鬆打造令人心跳加速的水潤自然光。

繼去年的高潮護唇膏，今年再推出高潮嫩唇油，蘊含覆盆莓籽油保養精萃與超保濕石榴萃取成分，隨唇部溫度變化，為雙唇增添魅惑性感光澤，讓人忍不住想激吻的衝動。NARS高潮嫩唇油$950/ 5.7ml

PONY EFFECT幻彩眼影霜 6g／NT$690（2019年6月12日限定限量回歸）

在小紅書上被封為#神仙眼影，品牌特別從韓國引進PONY自己大愛的御用3色：人魚姬光色 #甜心粉 (BELOVED)、仙女燦橘 #豔陽橙 (PAPARAZZI)、精靈金棕 #亮古銅 (FUTURE PROOF)。奶霜質地持久，擁有極佳的延展性及黏著度，能輕鬆暈染或疊擦漸層，抹開後呈現空氣粉霧感，不黏膩、不脫妝、不髒。

※編輯：Jasmine.lee |

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