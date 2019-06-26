　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

6月必看美妝新品特搜：innisfree黑管唇膏、NARS極致高潮限量系列

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

瀏覽、購賣美妝品是現代女性的生活確幸，這篇就從滿足這樣的慾望開始，一次蒐羅這段期間、讓人生火的美妝新品們，價格細節一一解析、讓女孩看完一篇就一次知道最新的下手目標，只是V編提醒大家，小心看完會有副作用、讓錢包不小心打開太多。女孩們、準備好了嗎?

innisfree 超服貼粉漾唇膏3.1g，NT$470

 韓妞們SNS瘋狂洗版的黑管唇膏終於要在台灣上市，不同之前清新包裝，搖身一變成為黑色霧面管身與磁扣蓋子設計，只需塗抹一次即可立即呈現鮮明飽滿的色澤。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

女孩最該鎖定的色號絕對是#06肉桂奶茶，因為大缺貨而讓這支必須延到7月1號才在台灣上市。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

紀梵希Givenchy禁忌唇印 7.5ml／NT$1,250

擦起來輕盈柔軟宛如保濕水感精華，待色澤完整附著在唇瓣上，展出迷人絲絨霧光；獨創持久潤澤配方，更可使唇紋隱形，令雙唇擁有不可思議的舒適上妝感受。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

真人實擦#02粉紅美學，帶點珊瑚粉的蜜桃色，為雙唇點綴出柔美嬌柔的女性氣質。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

真人實擦##08前衛迷棕，很獨特的豆沙棕色調，擦在嘴上意外搶眼顯白。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

NARS 2019 高潮限量系列，NARS高潮2019限量版腮紅8g／NT$1,450、NARS高潮亮采露15ml／NT$1,100 （6月28日上市）

對NARS而言高潮腮紅不只是腮紅，更代表著女性大膽無畏的自我表達，因此，品牌每年都會選在夏季推出一系列關於高潮的主題產品，今年除了限量玫瑰金屬外殼的加大版高潮腮紅，還有革命性"液態打亮"，NARS高潮亮采露，塗抹在顴骨、唇峰與鼻樑，立即輕鬆打造令人心跳加速的水潤自然光。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

繼去年的高潮護唇膏，今年再推出高潮嫩唇油，蘊含覆盆莓籽油保養精萃與超保濕石榴萃取成分，隨唇部溫度變化，為雙唇增添魅惑性感光澤，讓人忍不住想激吻的衝動。NARS高潮嫩唇油$950/ 5.7ml

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

PONY EFFECT幻彩眼影霜 6g／NT$690（2019年6月12日限定限量回歸）

在小紅書上被封為#神仙眼影，品牌特別從韓國引進PONY自己大愛的御用3色：人魚姬光色 #甜心粉 (BELOVED)、仙女燦橘 #豔陽橙 (PAPARAZZI)、精靈金棕 #亮古銅 (FUTURE PROOF)。奶霜質地持久，擁有極佳的延展性及黏著度，能輕鬆暈染或疊擦漸層，抹開後呈現空氣粉霧感，不黏膩、不脫妝、不髒。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※編輯：Jasmine.lee |

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

「YSL奢華緞面水光染唇釉必收色盤點、Bobbi Brown 炫金高光系列、香奈兒2019夏季限量彩盤！」6月必看美妝新品特搜PART 1

「香奈兒COCO晶亮水唇膏夏日限定色、Cathy Doll迪士尼聯名、紀梵希24小時持久禁忌眼唇系列！」6月必看美妝新品特搜PART 2

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

ET快訊
中職／休息室封王！桃猿吃便當坐收連5季季冠軍
偏鄉孩子「塞進垃圾袋」渡河上學！寧可賭命不遲到　畫面震撼全球
剛辦完婚禮1週…網紅火速宣布離婚！怒控老公出軌：不需要男人了

關鍵字：innisfree,NARS,PonyEffect,唇膏,腮紅,眼影霜,六月,美妝新品,VogueTaiwan

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

6月必看美妝新品特搜：innisfree黑管唇膏、NARS極致高潮限量系列

「Made In Japan」就一定好？看森下仁丹、朵茉麗蔻的經營之道

復刻大人味！「森永牛奶糖」超強聯名甜點來了　全聯獨賣手刀衝

超商也吃得到「韓國魚板」了！限定這7間全家販售3串只要79元

台南「金華61鴉片綠豆蒜」雙色粉圓秀色可餐！　市政府捷運出口1分鐘限時開賣

女生專屬！粉紅色Airpods、機械鍵盤　讓人少女心再也按耐不住

《斯容有約》爆乳、開高衩　喊話業績爆表「穿比基尼騎馬」

饅頭夫婦連續5年送愛心　信義房屋台南東區7家分店齊響應

黑人牙膏跨界推出　療癒賣萌短耳貓頭鷹超值組合

亞馬遜全球開店3大戰略佈局　在台打造產業服務集群

「大小姐」吳兆絃參加選秀　華晨宇大批「沒靈魂」...她崩潰哭了！

爽一夏！生蠔丟進啤酒乎乾　泰式日式鍋、現烤焗烤任你吃

暖心司機載客突遇火燒車　爬橋墩冒險救火：我盡力了

最暖父親節！玩偶暗藏懷孕驚喜 壯漢爸緊抱痛哭：最棒禮物

吳宗憲：藝能界的事都雞婆一下　「講的就是真的，否則就不講」

黃鐙輝捕獲「寶可夢阿伯」　超持久抓寶神器ZenFone Max曝光

第三次被酸！韓國瑜與模範生合影 學生拿這本《為什麼愛說謊》合照

反罷工內勤嗆「不爽我來做」　空姐反酸：妳這臉能考上空服員嗎

挑戰台灣人底線！流水麵機夾珍珠　她這樣喝珍奶...網：不要再玩了喔！

韓國瑜政見會3分鐘跳針狂謝高雄人　「3大保證」讓網友全崩潰了

6月必看美妝新品特搜：innisfree黑管唇膏、NARS極致高潮限量系列

「Made In Japan」就一定好？看森下仁丹、朵茉麗蔻的經營之道

復刻大人味！「森永牛奶糖」超強聯名甜點來了　全聯獨賣手刀衝

超商也吃得到「韓國魚板」了！限定這7間全家販售3串只要79元

台南「金華61鴉片綠豆蒜」雙色粉圓秀色可餐！　市政府捷運出口1分鐘限時開賣

女生專屬！粉紅色Airpods、機械鍵盤　讓人少女心再也按耐不住

《斯容有約》爆乳、開高衩　喊話業績爆表「穿比基尼騎馬」

饅頭夫婦連續5年送愛心　信義房屋台南東區7家分店齊響應

黑人牙膏跨界推出　療癒賣萌短耳貓頭鷹超值組合

亞馬遜全球開店3大戰略佈局　在台打造產業服務集群

伊斯特本網賽／第2盤吞蛋　謝淑薇遭前球后橫掃

桃園騎士等紅燈…後照鏡驚見「五腳蜈蚣」饋咖！　萬人讚爆：台灣人默契

政見會完還是緊張…「最強外掛」郭台銘深夜FB：以後就會不一樣了

深V妹甜笑就狂晃！超暈「25秒影片」神人開門　網暴動：和平獎頒給妳

化妝技術被公司清潔阿姨「神輾壓」　萬人驚呆：隱藏版美妝大王

撥草叢驚見「美魔女白骨」！2大靈異巧合成關鍵　老刑警都發毛

被嗆「X障」！川普爆氣了　推特連發：會讓伊朗完全消失

替韓「國政願景」打分數　郭台銘幽默擠眉：人家地盤耶！不要見縫插針

女學生從獎狀拉出嗆聲紙條　韓國瑜「動手制止」：這有點敏感

影／台中騎士「高壓水槍」洗狗　毛孩張嘴哀號…網友罵翻了

《還願》真實版！美女貴婦迷濟公　「衣衫不整共修」600萬供養

消費熱門新聞

超商也吃得到韓國魚板！限定這7..

真的醉了！國民飲料「黑松沙士」..

復刻大人味！「森永牛奶糖」超強..

麥當勞「森永牛奶糖冰炫風」限期..

上班族眼神死　醫師教你搶救眼過..

星巴克「好友分享日」買一送一又..

長島冰茶變啤酒！9.99%濃度..

麥當勞連續四天「豬肉滿福堡買一..

23款台南在地美食現身捷運市府..

限時5天！台啤「18天生啤酒」..

遠百板橋中山晚餐吃到飽600元

懶得出門？居酒屋口味下酒零食夯

奶茶冰磚淋上Q彈珍珠！超商開賣..

超萬用！好市多「0元神粉」踮腳..

更多熱門

相關新聞

夏日必學短髮波浪捲的5個小技巧

「波浪之美就在於它們可為正式造型提供另一個溫柔而迷人的選項」身為明星髮型師喬治•諾斯伍德（George Northwood）分享，他是艾莉西亞·薇坎德（Alicia Vikander）和艾里珊‧鍾（Alexa Chung）的髮型師，也是梅根·馬克爾（Meghan Markle）晚場婚禮招待會上高髻髮型背後的操刀手。

教你妝前乳怎麼選才適合

金鳳錦燒鵝必點「烏鬃燒鵝」

英女王93歲生日，路易斯小王子初體驗

夏于喬命定婚紗暗藏老公甜蜜情話

讀者迴響

發燒話題

味全龍 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

韓國瑜3分跳針謝高雄！網友崩潰了

長榮溫情喊話　內部Line訊息曝光

她下車大喊「我要死在你車上！」　傻眼結局網笑翻

熱帶低壓往北成3號颱？大雨再灌大台北

剛拿贊助辦完婚禮…網紅1週火速宣布離婚！

親媽一句話...女砸千萬整型300次

33K男年存35萬　超刻苦生活曝光

18歲男卡進碎肉機　只剩一雙腳在外

最容易招來渣男的3個星座女！

罷工隔天黃金交叉！空姐支持度跌破2成

浩子上工！于美人曝「他後台超暖舉動」

網辦模擬投票　78％支持郭台銘

壓力大睡不著！簡單這樣做秒入眠

林允幫周潔瓊撇緋聞：瓊瓊很忙！　網友傻眼「豬隊友」

Romeo過2歲生日！周杰倫「1家4口慶生照」罕見曝光啦

更多

最夯影音

更多

「大小姐」吳兆絃參加選秀　華晨宇大批「沒靈魂」...她崩潰哭了！

爽一夏！生蠔丟進啤酒乎乾　泰式日式鍋、現烤焗烤任你吃

暖心司機載客突遇火燒車　爬橋墩冒險救火：我盡力了

最暖父親節！玩偶暗藏懷孕驚喜 壯漢爸緊抱痛哭：最棒禮物

吳宗憲：藝能界的事都雞婆一下　「講的就是真的，否則就不講」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面