周末出門吃鹹食！金鳳錦燒鵝必點「烏鬃燒鵝」、貳樓餐廳「法式薄煎餅」

6月很快就要過了一半，雖然天氣逐漸炎熱，但也代表各家餐廳也陸續推出各種期間限定夏季新菜單，V編除了甜點、冰品、冷飲外，當然也要來推薦最近極具話題人氣的鹹食系列，如果你看膩甜點、冷飲類的介紹，鹹食不妨也可以參考看看，不論是想和家人朋友聚餐，或許週末太熱不想出門，就可以買這些美食回來與家人朋友在冷氣房裡一起享用也是一個不錯的選擇。



光一肆號推出夏季限定「Vivid Color生動的色彩」系列料理



去年開幕就引起許多愛拍照打卡的女孩們朝聖的光一肆號再度推出新菜色囉！這次以繽紛鮮豔的輕食與大份量的排餐、燉飯等吸引想要體驗不一樣菜色的人！這次的菜色也比以往增加了更多台灣在地蔬果，整體看起來不僅繽紛清爽，也能吃進健康與美味，很適合炎熱的夏天開胃。以下也推薦了幾道人氣菜色給大家參考：「卡薩迪拉雞肉酥餅」（NT$220），以墨西哥菜風格設計，加入初榨橄欖油、碎培根、雞胸肉、切達起司、馬芝瑞拉起司等食材，但是在香料的比例上有為了台灣人口味做了些許調整，一旁搭配了光一自製的奶油焦糖洋蔥、莎莎醬、優格、陳年莓果醋，可以根據個人口味搭配；「馬鈴薯乳酪船」 （NT$180），將光一自製的馬鈴薯乳酪放在烤過的馬鈴薯皮內，加上烤切達起司，濃郁的乳酪口感與滿滿的馬鈴薯風味，吃起來超級療癒；「烤時蔬大隊溫沙拉」（NT$280），超大份量，選用超過10種新鮮蔬菜，再淋上光一自製的巴薩米可醋與陳年莓果醋、焦糖核果，最後鋪上馬鈴薯乳酪，營養超級均衡。

另外，光一也首度推出分享式的排餐料理，每日限量供應的「20oz美國頂級肋眼牛排」（NT$1,800），光看到一整排肉片就超級誘人，完全是美式的經典代表，肉排經過低溫烹調後再行煎烤，吃起來外酥內軟；「檸檬柑橘油醋紙包魚」（NT$480）則嚴選台灣外海的海鱸魚，再舖上蘋果、柳橙、檸檬以及白酒與香料醃製，烹調香烤之後配上紅皮小洋芋、甜椒、菠菜、紅椒、黃椒等蔬菜，吃起來清爽也能補充能量；「匈牙利鳳尾蝦燉飯」（NT$360），選用台灣越光米搭配泰國的剝殼鳳尾蝦以及精心燉煮的雞高湯，再加入匈牙利香料的香辣風味，完美呈現東西合璧的創意料理；「牛肝菌松露燉飯」（NT$360），使用來自義大利的Arborio米種，吃起來較為黏稠滑順，搭配餐廳自行熬煮的牛肝菌菇高湯以及黑松露醬，不僅美味又展現奢華感。





地址：台北市大安區新生南路三段76巷2號

電話：02-2362-2211

營業時間：平日 10:00-22:00、假日 09:00-22:00

金鳳錦燒鵝全新開幕，必吃獨家養殖「烏鬃鵝」

港式餐廳在台灣越來越有話題，但大家常見的還是以「茶餐廳」為主，若是說到燒鵝，大家可能就較為陌生，這次V編要來介紹一間即將於6月19日開幕的港式燒鵝餐廳「金鳳錦燒鵝」，這間餐廳還受到連續5年獲得澳門米其林3星的新葡京酒店8餐廳的行政總廚「謝錦松」師傅推薦。它與一般燒臘店最大的不同就是店內的鵝肉都是餐廳擁有20多年資歷的大廚李滿江師傅自己養殖的「烏鬃鵝」，這個耗時5年研究培育出的品種也是香港在地燒鵝使用的品種，相較於台灣的大白鵝更為小隻，肉質纖維也較為細緻，而且在養殖過程中也非常繁瑣，必須是活水養殖，還為了避免禽流感問題以高架養殖，一年僅於春秋兩季交配產卵，培育率僅有7成，也因此更為珍貴。





餐廳位於東區巷弄，簡單的一層樓店面，以柔和的綠色馬賽克磚牆打造成帶有復古港式並融入些許現代感的設計風格，座位數為48席，分成一般的開放式座位、3個卡座，一間獨立包廂，因應各種人數需求。餐點上當然首推每天僅限量20隻的「金牌烏鬃燒鵝」，其經過清洗、濾乾、塗上獨家醃料，再上爐掛烤、慢火烤製，特過火侯的強度控制掌握熟度，一隻需耗時至少2小時，上桌時還會搭配特調的糖醋水供沾取，吃起來表皮酥脆、肉質鮮嫩多汁；另外還有「陳年滷水鵝」，每鍋都是耗時3個月製作而成的滷汁醃製而成，若是想多吃一款道地港味的饕客可以選擇；燒臘的部分則有「豉味叉燒皇」、「脆皮燒腩肉」供選擇，至於台灣人比較熟悉的雞肉也選用台灣自產玉米雞推出「白切肥雞」與「滷香油雞」兩款，每一道燒味根據不同分法分成上庄、下庄、半隻、全隻等4種選項。

除了燒臘，吃港式絕對不能忘記的當然還有奶茶，但「金鳳錦燒鵝」不僅販售港式經典的「絲襪奶茶」與「鴛鴦奶茶」外，更特別針對台灣人喜好製作黑糖珍珠做成珍奶，而且茶飲還是由「2018香港金茶王亞軍」孫言睿師傅調製研發，選用3種斯里蘭卡茶葉搭配，相較一般奶茶更為清香，是為了搭配味道較重的燒鵝而設計，製作時需先用滾水重複沖泡4次才會裝杯，是個繁瑣但細緻的飲品選擇。

地址：台北市大安區光復南路240巷29號

電話：02-2751-6333

時間：11:30-21:00

備註：僅供現場候位

柏林茶館「夏季新菜單」美味登場

以歐風質感的設計風格成為許多男孩女孩平時聚餐的選擇，而且今年初也進駐微風南山，讓大家除了中山區的巷弄本店外也多了另一個點可以選擇，這次柏林茶館也推出夏季新菜單，混合各國料理風格，搭配許多夏季常見的田園食材，像是櫛瓜、水田芥、風乾橄欖、酒漬蕃茄等，搭配軟殼蟹、干貝、章魚等當季海味，打造一場美食饗宴。

其中首先推薦的就是「酥炸軟殼蟹辣椒細扁麵」（NT$460），看似是義大利麵，擠上泰國檸檬攪拌後就散發出濃郁的泰式咖哩風味，因為裡面加入泰國當地常見的是拉差辣醬和蟹肉拌炒出細扁麵的醬汁，搭配一整隻炸到酥脆的軟殼蟹，完全感覺置身在泰國般，吃起來味道濃郁又開胃；「海鮮南瓜濃湯」（NT$280），以蝦高湯和蛤蠣高湯去熬煮而成的超濃郁南瓜湯，上桌時店員會幫忙將其倒入湯碗中與第戎芥末奶油結合，上面還擺上一顆精緻又Q彈的嫩煎干貝，喜歡喝濃湯的人絕對要點；「炭烤章魚」（NT$420），一上桌還不會特別發現餐盤上擺了一條章魚腳，因為它經過蔬菜燉煮過後會先將表面考到焦香盛盤，再舖上伊比利火腿，一旁還配上法式麵疙瘩，吃起來肉質非常軟嫩，完全不用擔心太過韌性而要嚼很久；「脆鱗馬頭魚」（NT$580），這道菜一上桌，若是有密集恐懼症的人可能會先倒退3步，但其實這道菜非常講究，其採用日式料理中料理馬頭魚的「甘鯛立鱗燒」手法，將魚鱗那面炸到酥脆，另一面則煎到酥香，讓中間的魚肉保持軟嫩不乾柴，最後淋上柏林茶館NO.816馬鞭草舒眠茶的和風甘菊高湯，吃起來清爽也不會有油炸的負擔感。

最後當然也要介紹甜點的部分，柏林茶館這次推出兩款甜點，首先是一吃就讓人忍不住說：「好芭樂喔！」的「紅心芭樂戚風蛋糕」（NT$280），其將台灣自產的紅心芭樂打成泥拌入戚風蛋糕體中，中間再夾入紅心芭樂凍與瑞可達起司慕斯，上面再舖上新鮮紅心芭樂丁點綴，一旁還有紅心芭樂雪酪點綴，整盤非常優雅，吃起來也讓人印象深刻；「酪梨」（NT$280），酪梨本身就是一款喜好非常明顯的食物，這次柏林茶館特別以它為發想，以脆皮巧克力為外層，中間以酪梨、小山原抹茶粉製作的酪梨凍當作酪梨的果肉呈現，檸檬卡士達則是鵝黃色的內餡，一整盤看似是一顆切開的酪梨，但吃起來卻會讓人感到特別。

柏林茶館中山店

地址： 台北市中山區中山北路二段36巷18號

電話：02-2523-9860

時間： 10:00-21:00

微風南山店

地址：台北市信義區松智路17號3樓

電話：02-2722-1987

時間：11:00-22:00

美威鮭魚A11門市限定「炭烤鮭魚野菇炊飯」

以超新鮮肥美的鮭魚料理廣受許多上班族喜愛的「美威鮭魚」最近悄悄選在許多上班族日常用餐的A11 B1美食街門市換上全新菜單，其中首推飽足感十足的「炭烤鮭魚野菇炊飯」與「麻油鮭魚野蔬炊飯」（NT$118／大；NT$98／小；炭烤預計常態，麻油則會不定時更換新口味），炊飯以「新鮮現做」為宗旨，將杏鮑菇、鴻喜菇、香菇等菇類結合鮭魚拌入Ｑ彈的米飯中，滿滿的鮭魚野菇炊飯，上層再撒上一層鮭魚肉後淋上帶點鹹甜的日式燒烤醬炙燒，不僅激出鮭魚的脂香，也能增加炭烤風味。另外也推出「鹽烤厚切鮭魚菲力」、「鹽烤厚切鲑魚下巴」、「鮭魚味噌湯」、「柴魚蘿蔔煮」等多道可以搭配的單點輕食，滿足不同飲食習慣的族群。

貳樓x包果首度進駐中山區開設首間「雙品牌概念店」

以新美式餐廳為主打的貳樓最近進駐女孩們的美食戰區－中山區開設首間「雙品牌概念店」，即將於6月12日盛大開幕，雙品牌結合顧名思義就是把貳樓與包果的菜單融入餐廳中，4層樓共124個座位，其中1樓是單人座，以販售包果三明治為主，2-3樓則是一般的開放式座位，4樓則是較為隱密的包廂區，共30個座位，一般座位低消NT$90；包廂低消則為NT$500／人。餐廳風格主打輕美式，2樓是一整面書櫃牆搭配開放式廚房；3樓則是磚牆建築結構；4樓則有居家風格，讓大家平時來到中山區逛街時，多了一個休息聚餐的好去處。





至於餐點部分，除了兩個品牌既有的菜單外，這次貳樓也搶先在這個新門市推出全新混血料理，預計9月起在全台12間貳樓門市上市。至於這次的新料理以「法式薄煎餅」為靈感設計4鹹3甜的風味，鹹點是4角形薄餅（NT$250-280不等），甜點則是3角形薄餅（NT$210-250不等），用帶有特殊香氣的蕎麥粉製作，薄餅吃起來較為有彈性，口味包括「酸辣起司蝦薄煎餅、花枝燒薄煎餅、蹦米香肉鬆火腿薄煎餅、台式三杯雞薄煎餅、可可芭娜娜薄煎餅、雷夢卡士達薄煎餅、珍珠泰奶薄煎餅」等，其中首推「台式三杯雞薄煎餅」，將重口味的經典台式料理放入薄餅中，不僅香氣逼人，也非常有飽足感；至於甜點部分則首推台灣人絕對抗拒不了的「珍珠泰奶薄煎餅」，在薄餅上舖滿泰奶塗醬與奶茶磚後，放上滿滿的黑糖珍珠與一大球超濃郁的香草冰淇淋，整盤份量非常大，適合與姊妹們一起分食享用。





另外，貳樓也推出東西合璧的「鹽水雞絲沙拉」（NT$290）與「金黃饅頭三兄弟」（NT$290），沙拉的部分有滿滿的新鮮蔬菜與帶點鹹味的鹽水雞絲，若是不想吃得太heavy的女孩們可以選擇；「金黃饅頭三兄弟」則將東坡肉、鹽酥雞、滷牛肋條分別夾進金黃酥脆的炸饅頭裡，一盤就能吃到3種台式料理的美味，而且搭配台式早餐常見的炸饅頭非常搭，酥脆的饅頭配上軟嫩的肉塊飽足感也非常十足。

※編輯：Wendy Chen | 來源：各品牌 |

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