妝感不好看嗎？二奶霜VS.珍珠素顏霜，教你妝前乳怎麼選才真的適合

六月飛韓，又被新的珍珠素顏霜燒到。雖然四月推了二奶霜，但我覺得比較下來它們兩個各有優點，而且適合的膚質、膚況都不一樣。今天比較給大家看一下看看你的膚質需要哪種才能遮瑕、潤色、修飾肌膚。

先給大家看看這次我帶回來的KLAVUU珍珠素顏霜擦完的比較吧！膚質本來比較暗沈無光澤的我，因為珍珠素顏霜整個變亮有光澤了，這是二奶霜沒有的感覺，KLAVUU比較有光澤亮感，也就是很多韓國歐膩們有的妝容感。好像肌膚好到自發出光澤的感覺，而且妝感一點都不重，輕輕的遮瑕讓膚質好亮，終於讓我找到這種感覺啦～～～～

很多氣墊上完後光澤就沒了，感覺到了下午會比較暗沈。有了珍珠素顏霜，整天都有光澤透亮感。





就是這瓶KLAVUU珍珠素顏霜，之前在韓國就有，現在又開始紅起來。





30ml 防曬系數spf30 PA++

肌膚不會有太大負擔，防曬系數不高，但平常上班沒有一直站在太陽下的人使用就剛剛好啦～





按壓式的設計不沾手，每次按壓一下就是全臉用量。





日常保養後，按壓一下全臉擦。擦完後，膚質明顯變亮！有光澤感！





遮瑕效果對於輕度的小瑕疵算遮的不錯，小毛孔、粉刺可以遮住。至於大斑點、大痘痘就另外用遮瑕膏遮局部，這樣才會不會有整臉很重的遮瑕感，妝感就不會很厚重。不然夏天又擦那麼厚的妝感，流汗感覺都像土石流啦～





潤色的部分有一點點提亮效果，可以稍微把泛黃感提亮，變得比較白亮。





在窗戶，擦完珍珠素顏霜的光澤感的讓肌膚超透亮～好到一個可以關美顏、關無它的境界！





我本人常常擦完防曬後肌膚很乾，用了這瓶珍珠素顏霜的滋潤，完全沒有乾or脫屑的困擾了。還有大家買韓國彩妝保養品一定要小心仿貨，我在韓國看過太多仿貨了，擦了都不知道會怎樣。





我把二奶霜跟珍珠素顏霜大致歸納如下表，這樣看更清楚一點，讓大家知道自己的膚質狀況需要擦哪種。





二奶霜：適合油性肌膚、妝感霧面、遮瑕度高、帶點粉感、潤色去黃

KLAVUU珍珠素顏霜：適合混合肌、偏乾肌膚、妝感透亮有光澤、韓妝感、素顏感自然、潤色提亮





更多美妝保養時尚都在 https://www.facebook.com/Vbeautyclub/

※圖片+文字：Vogue 美人會 - LinsaW

（完整文章請看VOGUE.com）



延伸閱讀

擦防曬太老派？10款超強CC素顏發光霜，隔離、飾底兼防陽，一瓶搞定所有日常！

我該選什麼當底妝？粉底液、BB、CC霜，傻傻分不清的人一看就懂

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。